Entre Ríos: Aseguran que fue alto el acatamiento en el primer día de paro de la Mesa de Enlace

Según explicó Elvio Guía, la medida de fuerza convocada por la Mesa de Enlace y acatada en la provincia por Federación Agraria “es para decir basta”. “Estamos pasando un momento muy complicado en la provincia con las altas temperaturas y la sequía, y esto hace que los productores se estén con un malestar importante”, mencionó al tiempo que confirmó un alto acatamiento en Entre Ríos durante la primera jornada.

“A la situación particular del país y la provincia, se le suma la baja de los commodities a nivel internacional. Es un panorama muy complicado; y si bien se va a implementar la segmentación de las retenciones que desde Federación Agraria venimos exigiendo hace mucho, creemos que no es suficiente, ya que el Gobierno no ha sido claro en el modo en que las van a implementar”, dijo.

Al respecto, consideró que la medida anunciada por el Gobierno nacional la semana pasada “es más una expresión de deseo que una realidad”: “Hasta ahora no hay nada concreto respecto de la devolución. Solo nos han entregado un papel, pero no hay un decreto que la reglamente”, mencionó al tiempo que advirtió que muchos productores pequeños de la provincia quedarán afuera.

“Vamos a seguir apostando al diálogo y a que esas políticas diferenciadas que hoy tiene el Gobierno, le lleguen a la mayor cantidad de productores y de forma rápida”, afirmó.

Diferencia con el Gobierno de Mauricio Macri

Ante la consulta, Guía aseguró que pese a que durante el Gobierno del expresidente Macri también se subieron las retenciones, “no se realizó un paro ya que si bien el nivel de retenciones era parecido al de ahora, el contexto internacional era otro y con mejores precios. Además, la cuestión climatológica nos jugó una buena pasada”.

Por último, en diálogo con esta Agencia, el dirigente rural consideró que el paro de cuatro días que comenzó hoy la Mesa de Enlace nada tiene que ver con el de 2008. “Este es un paro para demostrar el descontento y no para molestar a la sociedad, que tiene los mismo o más problemas que nosotros. Seguramente a alguien del Gobierno o de la oposición le sirve comprarlo pero a nosotros no. No estamos queriendo reeditar 2008, ni queriendo ser oposición política”, argumentó.

“Lo que nosotros queremos es una solución para nuestros productores que tienen a la producción como un modo de vida y arriesgan. Los productores queremos seguir produciendo, y la Mesa de Enlace y la Federación Agraria, a las cuales pertenezco, hemos hecho hasta lo no escrito por seguir en el canal del diálogo, pero siempre debe ser sincero y sin chicanas para un lado o para el otro”, concluyó.

APF Digital