Condenaron a 17 años de prisión a uno de los imputados por el crimen de Martín Neyra

Este martes 10 de marzo, la justicia de Córdoba condenó a un joven oriundo de Barrio San Alberto de esa ciudad capital, por el asesinato del camionero crespense Martín Neyra, quien había sido abordado el 29 de marzo de 2018, mientras realizaba el transporte de huevos y atravesaba la zona de avenida Circunvalación en Villa Unión.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional Nº 11 de Córdoba, Dr. Diego Albornoz, explicó: "En la víspera terminó la causa, resultando condenado el imputado López, en el marco de haber sido declarado por mayoría culpable, en Juicio por Jurado. Se lo condenó a 17 años de prisión, más adicionales y costas. Pacheco -el otro imputado- resultó absuelto, porque no se pudo probar su presencia en el lugar del hecho".

El funcionario judicial se refirió a la complejidad del caso al momento de reunir evidencias: "Fue un juicio complicado, ya que no había testigos presenciales; a Neyra se lo auxilió con posterioridad a lo sucedido y en esa circunstancia, dado los impactos de bala que tenía, no manifestó nada. Se inició sin ningún dato concreto, ya que no pudo expresar nada a quienes lo ayudan y desgraciadamente muere 4 horas después, cerca de las 2:30 de la madrugada. En la investigación posterior surgieron dos sobrenombres, que se correspondían a López y Pacheco. A éste último no se le pudo comprobar la participación, de hecho el dinero que se secuestró en su domicilio en el marco de un allanamiento, se debió entregar a otra persona que acreditó con documentación que le pertenecían a él. O sea, esa prueba directa se convirtió en duda y finalmente fue absuelto. En el caso de López, había una fotografía en su Facebook en la que se mostraba con dos armas en la mano: una pistola 9 mm y un revólver. Esa primer arma es con gran probabilidad la usada en el hecho, porque las vainas servidas halladas al costado del camión eran precisamente 9 mm. Se produjeron cinco disparos, de los cuales tres impactan en el cuerpo de la víctima", precisó Albornoz.

En relación a la modalidad aplicada, indicó que "para el Juicio por Jurado se eligen 12 miembros, siendo 8 titulares y 4 suplentes. Los mismos toman conocimiento de las pruebas recabadas y dirimen si los imputados fueron autores o no. Sólo eso. La calificación penal es formulada por la Fiscalía y la pena termina siendo fijada por los jueces técnicos. En este caso, por mayoría el Jurado determinó la autoría de López y en consecuencia fue condenado".

López a prisión. El Fiscal de Cámara precisó que "el cumplimiento de pena es efectivo. En 15 días se dan lectura de los fundamentos del fallo, que lo hacen los jueces técnicos; y posteriormente se disponen de 15 días más, para que los abogados defensores presenten el pedido de casación, que es ir al Superior Tribunal de Justicia en queja por el resultado adverso obtenido. Es una posibilidad que queda a criterio de los defensores. Puedo presumir, que como es por mayoría, quizás sí utilizarán esta herramienta como para cuestionar esos votos restantes, ya que no se alcanzó la unanimidad. Aguardaremos qué es lo que suceda".

Albornoz se refirió a la cuantía de la pena, sobre lo cual manifestó: "Este tipo de delito tiene un margen de 13 años y 4 meses a 30 años de prisión. Jugaron a favor de López su edad, la falta de antecedentes computables, porque había estado involucrado en hechos menores, recordemos que al momento del crimen llevaba poco tiempo de alcanzada la mayoría de edad. Pedí 20 años, eso queda a valoración de los jueces y finalmente se fijaron 17 años, con lo que estamos igualmente conformes".

El Fiscal se solidarizó con la familia y el entorno cercano del conocido crespense. "Aprovecho para hacerle llegar a la familia un caluroso abrazo, porque tenemos conocimiento que están destrozados y realmente estas audiencias e instancias hacen revivir todo ese dolor por el lamentable desenlace. Soy oriundo de Rosario del Tala y sé cómo en las localidades pequeñas estos hechos conmocionan, sobre todo cuanto se trata de personas trabajadores, muy sociables y queridas, como me han dicho que es Neyra en Crespo. He hecho todo lo que estuvo a mi alcance para que la justicia repare, al menos en lo que le compete por la responsabilidad penal", concluyó.