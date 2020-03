Le ingresaron a su comercio y se expresó "profundamente agradecido" con la policía y un vecino

Después de la medianoche de la víspera, Esteban Haberkorn -comerciante del rubro verdulería y productos de granja-, debió dirigirse hasta una de las sucursales de su comercio, ante la posible comisión de un delito. Al llegar, se encontró con que la policía había detenido a un sujeto, después de haberlo encontrado escondido en el interior del local. El mismo llevaba consigo una pinza neumática, con la cual se presume que habría cortada la cadena de la reja violentada.

Afortunadamente no se registraron faltantes, pero en diálogo con Estación Plus, Haberkorn destacó: "Aunque no sé su nombre, estoy profundamente agradecido con el vecino o la vecina que estuvo atento al ruido o al movimiento raro y decidió llamar a la policía. Y lo mismo con la guardia policial, que llegaron muy rápido, revisaron bien y pudieron detener a esta persona antes de que se fugue. Estuvieron trabajando unas horas en el local, pero por suerte no pasó a mayores, justamente por esas dos acciones que fueron muy importantes".