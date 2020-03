Municipio de Crespo ya suspendió eventos, mientras prepara el protocolo para adherir a la Emergencia Sanitaria Provincial

Los casos importados de Coronavirus en el territorio nacional llevaron a que el gobierno nacional decrete la Emergencia Sanitaria y en consecuencia, las Provincias hicieron lo propio, entre ellas Entre Ríos, solicitando a los municipios que hagan adhieran a las medidas dispuestas.

En el ámbito local y mientras se elabora el intrumento de aplicación concreta a nivel ciudad, en la tarde de este viernes se brindó una conferencia de prensa para difundir los primeros lineamientos adoptados en lo inmediato, sin descuidar que la situación de emergencia conlleva una reevaluación permanente del escenario.

"Obviamente hay que estar prevenidos e indudablemente no sabemos a ciencia cierta cómo se va a desarrollar el coronavirus, porque ha sido muy diverso y dispar los efectos en los distintos países. Pero es importante todas las medidas que se están tomando", dijo el responsable del Área de Salud Municipal, Dr. Marcelo Cerutti, y agregó: "Es esencial el lavado de manos; el uso de alcohol en gel; la limpieza de la casa -principalmente los espacios comunes-, desinfectando con agua y lavandina los muebles y elementos que uno manipula; toser en el codo o sobre un trozo de papel descartable; evitar el mate compartido y demás. Depende mucho del cuidado que todos hagamos". En tal sentido y ante la escaséz de alcohol en gel en el mercado local, el médico especificó que "por lo pronto el lavado de manos frecuente con agua y jabón, por lo pronto es suficiente. No obstante, se estará difundiendo una alternativa para poder prepararlo en forma casera, con alcohol etílico. Se indicará la proporción correcta para evitar por ejemplo, la resequedad que puede causar en la piel si se sobre-utiliza".

Si bien la Provincia fijó en 40 el máximo de personas permitidas para reuniones, Cerutti manifestó: "Es lo coorecto y hasta incluso, creo que lo recomendable es directamente que no se produzcan aglomeraciones de gente. Salvo que sea muy necesario y teniendo precaución con las distancias de contacto y demás, lo indicable es permanecer junta la menor cantidad de personas posible". Asimismo, puntualizó en poner especial cuidado en los adultos mayores y aquellas personas con enfermedades crónicas o las llamadas "patologías de base", dado que presentan una mayor vulnerabilidad.

El profesional recordó que "lo lógico es mantener en un punto medio, ni tomarlo con liviandad y descreimiento ni crear psicosis. Ser responsables. Ya tuvimos la experiencia con la Gripa A en su momento. Nadie sabe cómo se va a comportar la enfermedad, es virósica, así que es un día a día. Lo que se quiere evitar es que el virus llegue a un pico, es cortar ahora ante la sospecha de que puede empezar a circular, porque como dicen los infectólogos este germen es mucho más contagioso que el de la Influenza A".

Audios y posteos en redes sociales no hacen más que generar temor infundado y desinformación en la comunidad, por lo que desde el municipio se instó a sólo seguir de cerca los comunicados oficiales, que inclusa la propia gestión local está realizando en términos de prevención y para llevar tranquilidad a la población.

"Si una persona presenta síntomas febriles, debe consultar al médico. El paciente habitualmente no tiene la capacidad para determinar si lo que presenta es un resfrío, gripe o alguna otra enfermedad. Debe ir a la guardia, donde ya están definidos los protocolos e incluso la semana próxima se van a delinear más específicamente", expresó el Dr. Cerutti, al tiempo que sostuvo la necesidad de diferenciar los estadíos del coronavirus: "Sólo contando con el análisis -que realiza el Instituto Malbrán- con resultado positivo es caso confirmado, es un paciente con coronavirus. Después están los casos sospechosos, que hoy son todas aquellas personas que han llegado desde países infectados o quien tenga contacto directo con un enfermo confirmado de coronavirus. Ahora lo que se hace ante la presunción es un test rápido de Influenza A y si da negativo, se avanza con una muestra de hisopado que se envía a analizar. Se dirige a Epidemiología de la Provincia que lo centraliza y de allí va al Malbrán, cuyos resultados demoran algunos días. Mientras, no se interna salvo que tenga complicaciones respiratorias severas, pero se aisla al paciente lo máximo posible del contacto con otras personas, siguiendo medidas estrictas de desinfección permanente. Eso es a la fecha, esto puede cambiar en breve o no, porque se va evaluando constantemente". En tal sentido, recordó que "es determinante y taxativo lo resulto por el Ministerio de Salud de la Nación, en cuanto a que aquellas personas que llegan de la nómina de países infectados, deben permanecer aislados -no internados- durante 14 días, sin concurrir a sus lugares de trabajo ni otras actividades. Eso sí o sí hay que cumplirlo", afirmó.

Por su parte, el director de Gestión y Coordinación Ciudadana, Gonzalo Atencio, confirmó: "Para nosotros el cuidado de la salud es una prioridad y estamos en coincidencia con tomar los recaudos necesarios para prevenir esta pandemia. Es una actitud responsable trabajar con nuestras instituciones, por eso estamos trabajando en la adhesión y su correspondiente protocolo de implementación. Por nuestra parte, todas las actividades que estaban previstas bajo la organización y/o el acompañamiento o aporte del municipio, las hemos suspendido. En lo que refiere a la parte privada, como fiestas particulares, boliches y similares, el Decreto Provincial es claro. El gobernador fijó reuniones no mayores a 40 personas y dio una serie de recomendaciones para lugares como salas de esperas, cines y demás. En principio, para lo que es la parte privada, la realización corre bajo el control de los órganos dependientes del Estado Provincial, que en este caso sería la Policía de Entre Ríos. No tendremos injerencia en ese ámbito. Nosotros como entidad pública no vamos a generar situaciones que impliquen la presencia de más de 40 personas y con campañas de difusión y otras herramientas, vamos a favorecer que se adopten medidas responsables desde otros sectores, ya que sabemos que Crespo es muy activa y dinámica en términos de organización de propuestas culturales y sociales. Vamos a desarticular lo que sean iniciativas masivas, al menos en los 30 días que inicialmente tiene vigencia el Decreto Provincial".

Atencio recordó que desde el 2 de marzo se creó un Comité de Emergencia Sanitaria en la Provincia, desde donde seguramente se coordinarán acciones y/o controles para regular lo que hace al funcionamiento de supermercados, bancos, cultos religiosos y otros espacios de la vida cotidiana. "Entiendo que comenzará en breve, a partir de la reciente declaración de Emergencia Sanitaria Provincial. A partir del lunes, se tendrían mayores precisiones", sostuvo.

"Hemos recibido múltiples consultas provenientes más que nada de instituciones", afirmó el director de Gestión y Coordinación Ciudadana, y en tal sentido agregó: "Pedimos compromiso y responsabilidad porque es una enfermedad virósica, de alto contagio, entonces es importante que cada uno asuma las acciones que individualmente debe realizar, tal como lo pide Epidemiología de la Provincia. El Decreto es concreto al fijar un máximo de 40 personas. Hubo predisposición por parte de las instituciones locales para reprogramar las actividades y trabajar conjuntamente en las acciones a desarrollar durante las próximas semanas. Sabemos que suspender un evento tiene costo, no es sencillo articular ese aspecto, pero destacamos el nivel de entendimiento con que nos hemos encontrado".

Atencio manifestó que "la situación se está apuntalando con campañas de prevención, que se hace llegar a los vecinos a través de los medios de comunicación y de los canales virtuales oficiales de la Municipalidad, por lo que invitamos a revisar esas recomendaciones. No generamos criterios propios, sino que tomamos las disposiciones de Salud Pública y las trabajamos fuertemente como herramientas de prevención, tanto en espacios municipales como en lo que es la concientización hacia la comunidad. Como municipio, la semana próxima estaremos con acciones concretas y mayores especificaciones, conforme lo que se está trabajando desde hace unos días y que debemos redefinir en base a la reciente Emergencia Sanitaria Provincial".