Murió el locutor y conductor Sergio Velasco Ferrero

Emilio Aldo Desiderio Velasco, más conocido como Sergio Velasco Ferrero, murió este domingo a la tarde a los 80 años. Según pudo saber Teleshow, el locutor se encontraba en su domicilio cuando se descompensó. Fue trasladado de urgencia a un centro médico pero los profesionales no pudieron evitar el fallecimiento del famoso conductor.

Velasco Ferrero había sufrido un ACV en julio del 2010 que dejó secuelas sensibles en su salud. A raíz de este hecho perdió el control de sus extremidades, sus órganos empezaron a fallar y padeció a su vez problemas neurológicos que le afectaron el habla. Tras sufrir este problema de salud tuvo que ser sometido a una intervención para descomprimir su cerebro por lo que fue inducido a un coma farmacológico con respiración asistida.

Nacido en el departamento de Constitución, en la provincia de Santa Fe, construyó una extensa carrera en los medios y tuvo su pico de popularidad en el ciclo televisivo Venga a Bailar (Canal 7), que marcó altos picos de rating durante los años que estuvo al aire, entre las décadas del ’80 y ’90. En la pantalla chica también condujo El Show de Velasco Ferrero en 1977, dirigido por Rubén Toledo.

También se destacó por su voz en diversos ciclos en radio, como Sonido desde la Costa por Radio Rivadavia (1983). Asimismo, tuvo una larga trayectoria en Radio Mar del Plata. En Mendoza hizo los programas Música para tu piel de verano y La almohada maldita.

Se dio el lujo de incursionar como actor en teatro. Velasco Ferrero trabajó en la comedia Esconde el Draculín en 1978 en el Teatro Astros, con figuras como Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Ethel Rojo, Susana Traverso, Mario Sapag y Tato Cifuentes.

Durante la época del ’80 sufrió la proscripción por parte del gobierno de Raúl Alfonsín. Por ello en 1984 viajó a New York, Estados Unidos, donde filmó dos espectáculos basados en Venga a bailar.

En cine tuvo varias incursiones, siempre con el género de la comedia. Debutó en 1971 con El veraneo de los Campanelli junto con Alberto Anchart, Santiago Bal y Adolfo Linvel. Y se despidió con Atracción peculiar, en la última película protagonizada por el dúo Jorge Porcel y Alberto Olmedo, en 1988.

Dueño de una fuerte personalidad, ha tenido más de un cruce mediático al aire. Uno de los más emblemáticos fue el que protagonizó con Raúl Portal, tras criticar a los programas de archivo. “Los que hacen RSM, Zapping y TVR deberían estar presos. Es un delito lo que hacen: mostrar imágenes ajenas de programas es una barbaridad”, aseguró Velaso Ferrero. Sin dudarlo, el conductor de PNP le respondió: “Él se enojó conmigo, yo no me enojé con él. Le admito dos cosas: él es igual que yo, es un leche hervida. Se calentó por una cosa. Si dijo eso es porque lo pensó y lo creyó.”. Y luego agregó: “No lo grabamos más y no lo hacemos más, porque si lo hacemos es peor para él”.

Ferrero compartió diez años de su vida junto a la actriz y ex vedette Claudia Lapacó, con quien representó varios espectáculos de Café Concert: Ódienme o Quiéranme, Payasadas, Sexi-bon, Velasco Presidente y Mundialito Show, entre otros. En octubre de 1982 se casó con la actriz Adriana Salgueiro, con quien estuvo cuatro años en pareja.

Luego, su imagen se vio afectada por sus presentaciones judiciales, surgidas por problemas maritales con la ex mediática y abogada María Eugenia Zorzenón, con quien tuvo a su hija la actriz e ingeniera industrial Camila Velasco. Sus hijos mayores son Marcele e Iván Velasco.

Infobae