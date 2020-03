La Policía recomienda a la población no concurrir a realizar trámites que no sean de urgencia

Crespo 18 de marzo de 2020

La Policía de Entre Ríos (PER), recomienda a los vecinos no concurrir, si no es urgente, a realizar trámites administrativos como certificado de vecindad, supervivencia, o radicar exposición por accidente de tránsito sin lesionados. Muchos de estos trámites, son requeridos por otras oficinas del Estado.