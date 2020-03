Coronavirus: Lacoste denunció el tránsito de camiones brasileros sin control

"Hemos realizado esta denuncia porque hemos verificado que los camiones procedentes de Brasil transitan libremente por las rutas argentinas y en ese sentido nos han indicado en la zona fronteriza de Paso de Los Libres y de Uruguayana y también he hablado en el puesto caminero de la policía de Entre Ríos en la ruta nacional 127, donde me informaron de que no tienen ninguna indicación para detenerlos", enfatizó el legislador nacional entrerriano.

La denuncia penal fue formulada por Lacoste en el juzgado Federal de Paraná, con el patrocinio del abogado, Dr. Ricardo La Barba y propicia que se investigue a las autoridades de frontera, aduaneras, migratorias, gendarmeria, sanitarias u otras, para verificar si están dando cumplimiento al decreto 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

El diputado radical indicó en su presentación que se ha notado "que una gran cantidad de camiones con matricula de la República Federativa del Brasil, recorren las rutas de nuestra provincia, especialmente en lo que se da en llamar la conexión vial entre Chile y Brasil".

La provincia de Entre Ríos es de paso obligado para esa comunicación como así también por la autovía Artigas con el tránsito hacia y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lacoste recordó todos y cada uno de los términos del decreto del PEN en especial en lo referido a aislamiento y el cumplimiento que en ese sentido deben tener los extranjeros no residentes en el país y que evidentemente no se cumple en el caso de los conductores de esos vehículos.

"Tenga presente SS. que debemos prevenir los casos de salud ante esta enfermedad del Coronavirus y debemos hacer cumplir las medidas adoptadas ya que la evidencia científica del virus hoy no es alentadora, al menos en países como Italia, China y España, y que la enfermedad que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como Pandemia, ha llegado a nuestro país y a nuestra provincia", remarcó Lacoste en su denuncia.

APF Digital