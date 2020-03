La Policía apela a la concientización, pero anunció que se vienen las "detenciones" para quienes incumplan la cuarentena

Estacion Plus Crespo

La inmediatez con que el Decreto Nacional entró en vigencia tras su anuncio público, implicó la necesidad de generar directivas específicas en pocas horas y articular el recurso humano y material necesario para que la Policía de Entre Ríos asegure el cumplimiento de las recientes disposiciones. Con el correr de las horas y a fuerza de la presencia policial en las calles, el acatamiento comienza a ser más estricto. No obstante, desde la Subdirección de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos, a cargo del Crio. Gral. Marcos Antoniow, se emitió un comunicado a la población, para hacer saber el alcance y las consecuencias que el comportamiento de cada vecino infiere. Conforme se hizo llegar a FM Estación Plus Crespo, resulta indispensable conocer:

Implementación del Decreto Nacional

En relación al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que rige en todo el país, decretado por el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, "desde la Policía de Entre Ríos se han dispuesto directivas expresas, abocándose recursos y medios al estricto cumplimiento de lo dispuesto, con el sólo objeto de contribuir eficientemente a que los objetivos y fines que persigue el espíritu de la normativa puedan alcanzar sus objetivos".

"En tal sentido, se pide y apela a la concientización de la ciudadanía, contando con el compromiso y

responsabilidad de todos, el personal de la salud en los Hospitales y la Policía en la calle, solos, no pueden, necesitamos la sumatoria del compromiso y responsabilidad de todos", afirmaron.

Todos en casa

La fuerza de seguridad remarcó que "debemos entender que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio no son vacaciones, se pide tomar conciencia que son medidas dispuestas por parte del Estado Nacional, a lo cual adhiere el Estado Provincial, para que la gente permanezca en sus hogares

y de esta manera reducir al máximo el impacto de la propagación del virus Covid-19. Aprovechemos el valioso tiempo del cual contamos para prevenir la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, tiempo que Europa y Asía no tuvo con las consecuencias lamentables que son de público conocimiento".

Es delito, implica detención

"Se han iniciado los controles en la vía pública, donde en el caso de detectarse incumplimiento a las

medidas de prevención dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional en acuerdo con los Sres. Ministros de la Nación y Gobernadores de las Provincias, se procederá a la 'detención' de quienes infrinjan el aislamiento sin causa justificada, quedando pasibles de imputación de lo estatuido en los los Artículos 205° (…”será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia…” y 239° (…"será reprimido con prisión de 15 días a 1 año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a las personas que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal…) del Código Penal de la Nación Argentina", informó la fuerza de seguridad entrerriana.

Toda acción, actividad o conducta no contemplada en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20, será pasible de intervención policial y de sanción penal, es decir, la presencia de la ciudadanía no justificada en la vía pública ameritará el accionar del personal policial y por ende, el

sometimiento de las mismas a la acción de la Justicia Federal.

Dar aviso

"No tengamos miedo, seamos precavidos y cumplamos con las medidas que se toman. La responsabilidad es de todos. Que la falta de compromiso y responsabilidad, no haga que el trabajo de los trabajadores de la salud en los Hospitales y de la Policía en la calle sean en vano, ellos no pueden quedarse en sus casas, uds. si. Aprovechá el tiempo que aún nos queda y respeten las medidas que se disponen desde el estado Nacional, Provincial y Municipal tales como respetar las distancias entre personas, usar los elementos de seguridad y observar el tiempo de la cuarentena preventiva en el caso de arribar o de haber arribado de países considerados críticos, tanto en forma individual como las personas con las cuales se ha tenido contacto", manifestaron en un claro mensaje a la población.

Se instó a denunciar toda irregularidad que contradiga lo informado en el presente comunicado llamando al 911, al 101 o a la dependencia policial más próxima, en caso de sentir dolor de cabeza, tener fiebre, dolor de garganta y tos seca, comunícate con el 0800 777 8476.

“La batalla contra el Covid-19 la ganamos entre todos con una buena prevención, construyamos una barrera de protección, quédate en tu casa, sobre todo si estas dentro del grupo de riesgo tales como embarazadas, personas inmunosuprimidas, con antecedentes respiratorios (asma crónica, bronquitis

crónica, etc.), con antecedentes cardíacos, mayores de 60 años, insulina dependientes o con insuficiencia renal”.

Exceptuados

A los fines informativos, se confeccionó un cuadro ilustrativo, en el que se desarrollan las excepciones a las que se refiere el pertinente Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia.