Funcionarios municipales se sumaron a los operativos de control del aislamiento obligatorio

Estacion Plus Crespo

Se trata del primer fin de semana en cuarentena obligatoria. El segundo día de este lapso de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dispuesto por el gobierno nacional. La medida es simple y concreta: reducir al máximo posible la circulación de personas en la vía pública, para disminuir los riesgos de que el virus se propague. La comunidad presenta zonas y horarios donde se advierte un cumplimiento más estricto del alcance de la medida, aunque también aparecen vecinos que buscan la manera de poder justificar sus salidas. Doblegando los esfuerzos por concientizar a la población, en esta jornada, funcionarios de la línea de conducción municipal salieron a la calle junto a los inspectores de tránsito, para respaldar los pedidos e indicaciones de los agentes.

Por su parte, efectivos de Comisaría Crespo llevaron adelante recorridas de control y concientización por diferentes barrios de la ciudad, disuadiendo a aquellos vecinos que se encontraban reunidos en la vía pública o realizando alguna actividad que está por fuera de las exceptuadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia. Asimismo, contando con el aporte colaborativo de un megáfono de Bomberos Voluntarios de la ciudad, replicaron en altavoz la clara advertencia: "Se advierte la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Por favor, mantenerse en sus domicilios, de lo contrario se aplicarán las sanciones previstas, con intervención judicial".

Guardia Urbana efectuó también recorridas, utilizando incluso linternas en el anochecer, para una mejor visualización de los frentes domiciliarios, ya que en algunos hogares se congregan grupos de personas.









Desde uno de los puntos de control y en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el secretario de Economía y Hacienda, Dr. Hernán Jacob, explicó: "Para multiplicar los recursos hemos decidido salir un funcionario con un agente, a los efectos no de reprimir, pero sí de invitar a la gente a que vuelva a sus hogares e intente salir lo mínimo indispensable. Se mantiene activos cinco puntos simultáneos, que se van a su vez moviendo después de cierto tiempo. Esta es una batalla colectiva. No se trata de que el municipio o la policía tenga que andar reprimiendo la circulación, sino que tratamos de concientizar a nuestros vecinos de que por ahora el mejor remedio es quedarse en casa".





"En la tarde del sábado se ha visto menos movimiento que a la misma hora de ayer", apreció Jacob y agregó: "Uno entiende la dificultad de estar permanentemente en su casa, que por ahí no es una sensación agradable, pero es lo que debemos hacer para tratar de contener la enfermedad. Apelamos a la buena voluntad y educación de la gente, más allá de que si hay alguna situación extrema se acudirá a la vía judicial. Por ahora estamos pidiendo que no sea un paseos de sábado a la tarde, que es lo habitual. Instamos a que se cumpla el mandato de aislamiento social", sostuvo el funcionario.

Jacob indicó que básicamente tras conocer el motivo de la presencia del vecino en la vía pública, se solicita que regresen lo antes posible a sus casas; sugiriendo efectuar las compras en horas tempranas de la mañana o la tarde, como para evitar un flujo prominente por la noche; concurrir sólo un integrante de la familia a hacer las provisiones; y mensajes similares.

En líneas generales hay buena recepción de la población, excepto algunos casos en los que conductores se ofuscaron por la interrupción en la vía pública y el tenor del requerimiento; en tanto que desaprensivos evadían el punto de control girando con anterioridad, para evitar que les sea detenida la marcha.