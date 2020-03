La secretaria de Salud de Entre Ríos se reunió con el Comité de Emergencia de Crespo

Estacion Plus Crespo

La secretaria de Salud de Entre Ríos, Carina Reh, estuvo en la mañana de este sábado en Crespo, tomando contacto directo con quienes integran el Comité de Emergencia en Salud de la ciudad. El cuadro de situación del coronavirus en la provincia es monitoreado en forma permanente por las autoridades y poder planificar políticas de Estado para contener el sospechado pico que presentará la pandemia en los próximos meses en Argentina, resulta una prioridad para la salud de la población. Tras la reunión mantenida, el secretario de Economía y Hacienda de Crespo, Dr. Hernán Jacob, expresó a FM Estación Plus Crespo: "A nivel local, el intendente Dario Schneider ha decidido conformar hace unos días el Comité de Emergencia en Salud, que integramos los miembros del gabinete municipal, el director del Hospital San Francisco de Asís, los directores de Clínica Parque y Centro Médico Crespo, y nos acompañó también el subjefe de Comisaría Crespo. En esta nueva instancia de convocatoria, nos visitó la secretaria de Salud provincial, Carina Reh, quien nos dio un panorama de la política que está llevando a cabo el gobierno provincial respecto de esta emergencia. También nos ilustró acerca de las pautas y el modo en que se está preparando todo, para afrontar la segunda face, que es la de mitigación".

"Estamos preocupados, pero es un aliciente saber que a diferencia de otros países más desarrollados que la Argentina, hemos tomado medidas con mayor tiempo de antelación", afirmó Jacob, expresando conformidad y coincidencia con las medidas preventivas dispuestas para todo el país. No obstante, aclaró: "No es una tarea sola del Estado, sino que necesitamos de la gente y con el simple acto de quedarse en su casa, va a ayudar a reducir el avance de la pandemia".

El secretario municipal llamó a la población a ser consciente y responsable en los cuidados individuales y colectivos, desalentando que se alimenten ideas que no pueden ser tomadas de manera aislada y abrupta. En esa línea de pensamiento, Jacob analizó: "La Municipalidad cumple un rol, que viene siendo acatar las disposiciones de la autoridad sanitaria y acompañar con medidas que favorezcan su cumplimiento. A nivel local se cumple con los lineamentos que baja Provincia y Nación, conservando el espíritu del plan de lucha en materia sanitaria. No hemos tomado ninguna medida aislada. Por ahí la gente se pone ansiosa, piden que cerremos accesos, pero no tiene mucho sentido, porque además estaríamos bloqueando el ingreso de bienes imprescindibles, nuestro propio abastecimiento. Hay que ser cuidadosos en ese sentido. Hoy estuvimos apostados con un puesto de control en Los Polvorines y Ramirez, donde sólo advertimos que circulaba gente que trabaja en el frigorífico de Racedo. Crespenses que iban o volvían de trabajar, porque el rubro alimenticio está exceptuado del aislamiento. Entonces hoy, los accesos son una comunicación vital para lo que son actividades y bienes impresecindibles".

Finalmente, dirigiéndose a la población, el secretario de Economía y Hacienda manifestó: "Hay que estar tranquilos. Estamos abocados, pero no sobreactuando sino evaluando con precisión las medidas a tomar. Esta situación es más que nada un desafío a nuestras educación cívica, porque la acción de cada uno hace al resultado del bienestar general que queremos".