No recomiendan guantes ni barbijos sino agua, jabón y quedarse en casa

Son muchas las recomendaciones que circulan y se viralizan por redes sociales sobre cuáles son las medidas más efectivas para evitar el contagio de coronavirus. Pero, los especialistas siguen insistiendo en dos cuestiones que están al alcance de todos: higiene de manos con agua y jabón y el aislamiento social. Lavarse la manos y permanecer en sus casas es la mejor manera de no contagiarse y no contagiar.

En ese sentido, el subsecretario de redes integradas de servicios de salud e integrante del COES, Marcos Bachetti, enfatizó sobre la necesidad de respetar esas dos cuestiones.

“Las personas deben respetar la cuarentena. No es una cuestión de capricho ni porque a alguien en Argentina se le ocurrió. En todo el mundo es la única manera de mitigar los contagios”, subrayó Bachetti.

Asimismo, desestimó otras medidas como el uso de barbijo o guantes para la población en general. Remarcó que en caso de salir a comprar a un supermercado o negocio, llevar guantes o barbijos puede aún resaltar más riesgoso.

“Dentro de las recomendaciones que están establecidas, lo primero que hay que tener en cuenta es que si uno va a hacer compras tiene que ir solo, respetar las condiciones del comercio de hacer las filas afuera, guardar distancia y tratar de tocar las cosas lo menos posible. Eso es un trabajo individual”, señaló el médico.

Con respecto al barbijo y los guantes no dejó dudas al aseverar que no son necesarios. Es más, no se recomienda su uso.

“Si uno tiene los guantes puestos, llega al negocio, toca 10 cosas y en la cola de la caja se toca la nariz o la boca es exactamente lo mismo que si no tuviera guantes. La recomendación en sí no es el uso de guantes sino mantener las manos limpias y ser consciente de no tocarse la cara”, hizo notar el especialista. Por eso no son recomendables para la población en general.

“Con guante y con barbijo puede pasar lo mismo de infectarse si no se toman los recaudos. Inclusive, el barbijo común tiene un tiempo corto de uso porque en el momento que se humedece se absorbe lo que viene de afuera. Por eso no es una recomendación andar todo el día con el barbijo. El barbijo es para las personas que tienen síntomas porque evita la propagación de la saliva que es por donde se mueve el virus”, advirtió.

De esa manera, Bachetti insistió: “Las medidas recomendadas son el lavado de manos frecuente. Es preferible tener alcohol en gel y cada vez que uno toca algo higienizarse. Si uno ensucia el guante tocando algo y se toca la cara es lo mismo que no tenerlo. Además, el guante da una sensación de seguridad y está comprobado que quien los usa toca más cosas, de esa manera se vuelve a aumentar el riesgo de contagiarse. La recomendación del barbijo es para personas sintomáticas, que tiene tos más que nada, para evitar por el mecanismo de barrera que la saliva salga. Y los guantes lo recomendamos para personal de salud en momentos de interacción con el paciente y no para andar por la calle”.

CAMINAR. Por otra parte, ante una consulta en relación a las personas que por prescripción médica deben realizar caminatas periódicas y que no pueden hacerlo por la cuarentena, Bachetti respondió: “Generalmente, la persona que tiene una prescripción de realizar ejercicios es alguien que tiene una comorbilidad, algún problema cardiovascular o de obesidad. Si bien hacer ejercicios es una indicación para todo el mundo, en esos casos específicos son las personas que más riesgos tienen y deberían estar en sus casas. Lo que sí se pueden trabajar dentro de la casa alguna rutina aeróbica. Lo mejor sería que sigan realizando otro tipo de ejercicios. Hay muchas rutinas que circulan por Internet para hacer ejercicios aeróbicos dentro de la casa. No es recomendado que salgan porque son de mayor riesgo y el riesgo hoy en día es estar afuera. La recomendación es que se queden pero traten de seguir haciendo ejercicios y comiendo bien”.