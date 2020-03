Casi 30 escuelas técnicas ya fabrican máscaras de protección facial con impresoras 3-D

Hasta ayer, docentes de 27 instituciones educativas técnicas de la provincia llevaban adelante la fabricación de máscaras de protección facial con impresoras 3-D para distribuir en centros de salud cercanos. Pero más escuelas se van sumando cada día.

La idea de aportar estas viseras indispensables para la tarea del personal de salud tomó forma bajo la coordinación de la Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo General de Educación (CGE). Surge a partir de las posibilidades que poseen esas escuelas para con sus propios insumos, aportar tal vital elemento en las prestaciones sanitarias frente a la pandemia del coronavirus.

Con una impresora 3-D es posible producir una visera de plástico, al que se le añade un gancho que sirve para colocar posteriormente una lámina de radiografía blanqueada, ajustada por un tornillo. Se trata de un modelo recientemente homologado por el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) y el Ministerio de Salud de la Nación, cuyo archivo fue compartido por los docentes, que pueden adaptarlo a las posibilidades locales, explicó a UNO el director de Educación Técnica Profesional del CGE, Gustavo Casal.

“Esto es posible con recursos que tiene cada escuela. La mayoría cuenta al menos con una impresora 3-D, otras tienen más, así que arrancamos con esos insumos, y consiguiendo en cada ciudad las placas de radiografía viejas. Ahora justamente estamos haciendo contactos con empresas que puedan donar las láminas.

“Cada impresora 3-D puede demorar aproximadamente una hora y 40 minutos. Empezamos hace varios días, y le dimos más intensidad desde hace dos o tres días. De hecho ya hubo entregas de estos elementos al hospital de Ibicuy, y hoy la técnica de Rosario del Tala hacía lo mismo al establecimiento sanitario local”, contó Casal.

A medida que se va produciendo se distribuye, indicó el funcionario de la cartera educativa provincial.

La tarea es posible porque la mayoría de las escuelas técnicas contaban con rollos de material plástico para la impresión de las viseras, a la que luego se le añaden las láminas recicladas.

“Con un rollo de un kilo de plástico salen muchas viseras; cada impresión ocupa 18 gramos. Cada rollo sale 700 pesos, y días atrás, el director de un hospital me dijo que tuvo que comprar máscaras protectoras, que en el mercado cuestan 1.500 pesos”, mencionó, para graficar el significativo ahorro de recursos monetarios que permite hacer este aporte de las escuelas para el erario público.

“Después -agregó Casal- está la idea de avanzar en respiradores, que son necesarios. Pero para ello se debe homologar un desarrollo rosarino. A partir de allí estamos en capacidad para hacer eso también”, señaló.

La fabricación de respiradores, tan necesarios para tratamientos y cuidados intensivos en determinados pacientes que sufran infectados por el Covid-19 está al alcance de las instituciones técnicas. Pero el diseño -hay uno en estudio de profesionales de la Bioingeniería e Ingeniería Mecánica y Electrónica- debe contar con una homologación oficial, explicó. “Si eso se logra, se publican los planos, el código de programación, y las escuelas podríamos replicarlo. Hay varios desarrollos, incluso de técnicos nuestros, pero no están homologados, entonces no sirve de nada hacer un respirador que no lo va a usar nadie, porque ningún médico u hospital va a usar algo que no está homologado. Eso ya me lo aclararon autoridades de establecimientos sanitarios”, dijo Casal.

Mapa

El universo de instituciones educativas técnicas en la provincia está compuesto por un centenar de establecimientos que abarcan desde las técnicas con especialidades duras -orientaciones Electromecánicas, Mecáncias, Químicos, Hidráulica, Naval-; escuelas agrotécnicas; centros de formación profesional, y aulas talleres móviles. Asisten unos 53.000 alumnos.

Al frente de la fabricación de estos artículos tan indispensables en la atención sanitaria están docentes que tienen a su cargo las impresoras, la mínima cantidad posible de ellos con las condiciones de seguridad; incluso, en algunos casos, se les ha autorizado a llevarse la impresora a sus casas, explicó Casal.

Participantes

Hasta el momento forman parte de este grupo de trabajo las escuelas de educación técnica Nº 1 Doctor Osvaldo Magnasco (Rosario del Tala); N° 2 Independencia (Concordia); Nº 5 Profesor Carlos María Roude (Villa Elisa); N° 2 Canónigo N. Goiburu (Colón); N°21 (Paraná); Nº 96 (Ibicuy); Nº 68 Facundo Arce (Seguí); Nº 45 (San Salvador); N° 34 General Mosconi (María Grande); Nº 114 Justo José de Urquiza (General Ramírez); Nº 2 Almirante Guillermo Brown (Paraná); Nº 1 Dr. Conrado M. Etchebarne (Villaguay); N° 6 Juan A. Forclaz (San José ); Nº 1 Dr Luis R. Mac Kay (Gualeguay); Nº 23 Caudillos Federales (Federal); Nº 1 España (La Paz); Nº 57 Fray Luis Beltrán (Federación); Nº 1 Pablo Stampa (Chajarí); N° 2 Olegario Víctor Andrade (Gualeguay); N° 3 Dr Miguel Ángel Marsiglia (Concepción del Uruguay); N° 49 Crucero ARA General Belgrano (Don Cristóbal 2da.); N° 4 (Aldea Valle María)N° 1 Dr Alfredo Materi (Diamante); N° 1 General Francisco Ramírez (Paraná); N° 139 (Viale); Nº 1 José María Sobral (Gualeguaychú); N 2 José María Colombo (Gualeguaychú) y Nº 3 15 de Noviembre (Gualeguaychú).

UNO