Para el Presidente del Consejo Empresario, las medidas por la pandemia dejaron “sabor a poco”

“Sé que la Provincia no está en condiciones de dar más, que está en una mala situación pero (los anuncios dejaron) sabor a poco. Lo mismo nos ocurrió con lo que esperábamos de la Nación”, consignó Fratoni.

“Hay empresas que están muy complicadas y no vemos esto como un atenuante para salir de la crisis que se está avecinando. No es suficiente”, aseguró. Antes, sin embargo, había sostenido que la prioridad en estos momentos es “atender a los sectores vulnerables, es imprescindible que se los contenga”.

El estado del empresariado es “preocupado”, confesó. “Esperábamos algo distinto”, remarcó.

Al Gobierno de Entre Ríos le requirió que no “asfixie” con el cobro de impuestos, no exigiéndole el pago a determinados sectores que no pueden afrontarlos, siguiendo el ejemplo de lo que hizo la Municipalidad de Paraná, deslizó.

Fratoni consignó que hay empresas que están abiertas y trabajando, pero con muy poco volumen. Citó como ejemplo las estaciones de servicio que están funcionando como servicio esencial pero trabajan “muy poquito, casi nada”. Sumó a “ferreterías, pequeños supermercados” y que por estar en actividad “no las alcanza el pequeño beneficio que otorga Nación, que es una curita: no cicatriza ni cura la herida”, afirmó.

“La solidaridad, el pecho, el hombro lo sigue poniendo el sector privado. La variable de ajuste no está en el personal, haremos lo imposible para seguir manteniéndolo. Pero ¿cuánto tiempo podemos estar con el negocio cerrado?”, se preguntó.

Puntualmente, citó el caso de las empresas de trasporte de pasajeros que están “virtualmente en cesación de pagos”.

“Se cortó la cadena de pagos. Hay gerentes de empresas que les piden a los bancos que les saquen el acuerdo (en descubierto en las cuentas corrientes) para no pagar los cheques y no endeudarse con el sistema financiero”, narró.

“Hay mucho malestar – describió – Desde el empresariado se vive con bastante angustia. Pero tenemos que salir entre todos. Acá no se salva nadie por su cuenta. Tenemos que acompañar al Estado, nacional, provincial y municipal. Pero trabajemos juntos”, reclamó.

“Tantos años para construir una empresa y se la puede llevar puesta (la crisis). Hay empresarios con seis o siete empleados y un alquiler. Quedarán muy golpeados, la economía quedará muy resentida”, alertó. Y en orden a esto pidió atención del Estado “no de la Provincia, pero sí de la Nación”

Fratoni fue crítico con la línea de crédito para abonar los haberes que anunció el Gobierno nacional, que se otorgarán con una tasa de interés del 24%. “¿Es imaginable una empresa endeudándose a esa tasa para pagar sueldos, siendo que no produjo nada y que está totalmente paralizada? Es una tasa barata ¿contra qué? La inflación se estima en el 40 ó 50%, pero con la recesión que habrá no sé si estará en ese nivel, creo que no”, apuntó.

En orden a esto, agregó que además es “imposible” acceder a esta línea y comentó que el Banco Nación “está cerrado. Ni el Home Office están haciendo. Acá (en Paraná) no tiene ni un cajero para hacer depósitos automáticos. Hay cosas que todavía no están digitalizadas, como tomar el crédito. Necesitamos que los bancos abran para que la crisis no empeore”, reflexionó.

Asimismo, cuestionó las “marchas y contramarchas” que se producen con las medidas anunciadas. “Sacan el decreto, hay cosas que quedaron afuera y que se incorporan, otras se modifican”, dijo. “Hay mucha incertidumbre – acotó – Sé que esto cayó todo junto, que es fin de mes, que existe mucha ansiedad y que habrá que parar la pelota”, sugirió.

Sueldos

Entre las medidas que se requieren, citó la necesidad de financiamiento “a tasa cero” por un plazo corto de tiempo, seis u ocho meses para su devolución, pero que “no se la regalen” a las empresas. “El tema es que no se caigan los puestos de trabajo, que es el capital más fuerte que tenemos”, destacó. En este sentido, dijo que las empresas pueden no echar gente, como marca el decreto nacional dictado ayer que prohíbe los despidos por 60 días, pero entonces “no les podrán pagar” a sus trabajadores.

Fratoni comentó que, pese al parate de 15 días, en su mayoría los sueldos de marzo se pudieron abonar pero expresó su preocupación por los haberes de abril y mayo. Varias empresas están alertando que no están en condiciones de atender estos pagos.

El presidente del CEER comentó también el impacto social que tendrá la postcrisis. En caso de que se salga de esta situación excepcional para junio “psicológica, económica y financieramente: ¿estará de vuelta la ciudadanía para volver a consumir después de esto? ¿Cómo hacemos con el desánimo que hay?”, se preguntó. Relató que pese a las experiencias anteriores de cimbronazos en la economía argentina “nadie está preparado para esto. Esto cambió todo ¿cómo seguimos?”.

“Hay muchas empresas pymes que tienen gente que depende directa e indirectamente de ellas. Hay ciudades y pueblitos que viven de esas pymes, que las necesitan. La desocupación será la próxima problemática. Espero una señal más fuerte de los gobiernos”, reseñó.

“Esto no es pedir por pedir; reclamar por reclamar. Es porque quiero que se sostengan las fuentes de trabajo”, agregó.

Diferencias

Al igual que muchos integrantes del empresariado local, Fratoni diferenció a las pymes entrerrianas de las grandes corporaciones nacionales que juegan en el tablero político regional e internacional. “Necesitamos una señal. El empresariado no es tan malo. Paga sueldos, impuestos, invierte y gana dinero para seguir creciendo. No saca la plata al exterior. Vivimos acá: seguimos apostando en el municipio, en la provincia y en el país”, señaló.

“Se nos maltrata como si estuviésemos del lado de enfrente”, reflexionó.

Por otra parte, adelantó que el Consejo realizará una donación de 60 camas ortopédicas al Ministerio de Salud de la provincia para atender la pandemia de Coronavirus. “Estamos pasando por un mal momento, pero es un esfuerzo entre todos”, concluyó.

