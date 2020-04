Sólo en el seno del Comité de Emergencia en Salud se analizaría el uso o no del barbijo social

Catamarca fue la primera provincia argentina en disponer su uso en la vía pública. Ahora se sumaron La Rioja, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero y Salta; mientras que localidades aisladas también adhirieron. La jurisdicción más cercana es Libertador Gral. San Martín, todo ello en medio de posturas a favor y en contra del uso obligatorio. Las posiciones se dan en un amplio abanico y van desde el punto de vista sanitario hasta la precaución de que el mercado (industriales o caseros) pueda responder a la demanda ante un pico de casos.

En relación a ello, el Secretario de Gobierno, Arq. Omar Molteni, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Desde la semana pasada ya veíamos cómo crecía la intensidad del debate por barbijo si o barbijo no. El ministro de Salud del Gobierno de Buenos Aires, la semana pasada decía que no era necesario el uso masivo, que debía reservarse sólo a los que están infectados. Ayer ya conocíamos que expresaba que podría empezar a utilizarse por los infectados asintomáticos, con lo cual se extiende ampliamente el universo de usuarios. Todo el abordaje de prevención es muy dinámico y se evalúa día a día, ajustándose también a la realidad de cada región. Es por ello que si nos preguntamos sobre la aplicación o no en Crespo, es una cuestión que debe evaluarlo el Comité de Emergencia en Salud, que reúne a los distintos sectores que tienen incidencia directa en la temática".

"Por lo pronto, continuamos haciendo hincapíé en respetar el aislamiento social", dijo el funcionario y agregó: "Al cierre de la semana anterior se habilitaron más actividades dentro de la nómina de exceptuados, como la venta de productos de corralón y la tarea de albañilería, en la que estamos aconsejando respetar las medidas de seguridad en cuanto a la higiene y el distanciamiento entre compañeros y para con el propietario. La idea es que estén presentes sólo los necesarios. Incluso, hemos dispuesto la restricción de ingreso a la ciudad de estos trabajadores que provienen de otras ciudades. Constructores de otras localidades, no tienen permitido el acceso y para ello están los puntos de control en las tres vías habilitadas".

Molteni remarcó que "el lineamiento es firme. Que cada uno que aún no está exceptuado, permanezca en su casa. Que solo un integrante de la familia salga a hacer las compras necesarias. Es el modo de cuidarnos entre todos".