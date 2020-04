Invocaron el bono de $10.000 y una mujer se salvó de ser víctima de estafa

Por un error informático la operatoria no llegó a culminarse, aunque la damnificada ya había concretado todos los pasos del engaño. Ocurrió en Federal, pero la advertencia policial alcanza a toda la provincia.

Estacion Plus Crespo

Quienes estafan actualizan permanentemente la versión de su engaño, en consonancia con las informaciones de actualidad, por lo que tal como lo había prevenido la División Delitos Económicos días pasados, el reciente beneficio económico otorgado a través de la ANSES, se convertiría en excusa para perpetrar ilícitos.

Fuentes oficiales informaron a FM Estación Plus Crespo, que este martes 7 de abril, una mujer formalizó una denuncia por Tentativa de Estafa. Según relató, en horas de la tarde había recibido un llamado telefónico, mediante el cual una persona le informaba que había sido beneficiada con el bono de $10.000 correspondiente al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Para percibirlo debía dirigirse al cajero automático del Nuevo Banco de Entre Ríos y seguir las indicaciones, lo cual la denunciante realizó.

Una vez en el cajero -siempre manteniendo la comunicación-, quien llamó le explicaba la transacción de giro que debía hacer para supuestamente recibir el efectivo, solicitándole además los datos de su tarjeta de débito.

Minutos después de la operatoria y habiendo cortado el llamado, la mujer oriunda de Federal se da cuenta que había sido víctima de una defraudación. No obstante, realizó la consulta en su cuenta, y la transacción no había sido realizada, por lo que la transferencia del dinero que intentó el presunto gestor no llegó a materializarse.

En consecuencia y a la luz de lo sucedido, desde la Jefatura Departamental Federal volvieron a alertar a la población, instando a no creer en llamados telefónicos en lo que se asegura que la persona fue favorecida con un plan o ayuda del Estado ni con premios o sorteos especiales. Se remarcó que este tipo de afirmaciones, sólo conducen a invitarlos al cajero automática para terminar haciendo una transacción bancaria que genera un préstamo o se queda con sus fondos.

Todos los beneficios del Estado son bajo depósitos directos a las respectivas cuentas bancarias y bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar datos personales, de tarjetas de débito o crédito, ya que facilita que extraños se apoderen del dinero en cuentas. Asimismo, se solicitó a las familias, que adviertan a sus adultos mayores, para que no sean víctimas.