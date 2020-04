Crespo eleva a la Provincia el protocolo para que se habilite la "Cuarentena administrada"

El intendente Schneider confirmó a Estación Plus que este jueves se giró al gobierno provincial el proyecto para que se autorice la "actividad comercial de rubros aún no habilitados" en esta ciudad y precisó las condiciones en que podría generarse.

Estacion Plus Crespo

"Enviamos los protocolos para justificar la apertura de nuevas actividades económicas y espero que obtengamos una resolución favorable pronto", afirmó el presidente municipal Arq. Darío Schneider, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo. El requerimiento alcanza a comercios de indumentaria, calzado, bazar, mueblerías, artículos del hogar, regalerías, joyerías, relojerías, viveros y otros rubros similares, no considerados de primera necesidad; y que no se encuentren dentro de centros comerciales o galerías comerciales; peluquerías y centros de belleza y/o estética personal.

Asimismo, detalló cuáles serían los requisitos que los comerciantes deberían cumplir para poder mantener la condición de comercialización durante el Aislamiento Obligatorio: "Pretendemos y pedimos la habilitación de prácticamente el comercio en general, de los rubros que no están pudiendo funcionar en forma total hasta la fecha. Se nos pide garantizar la contención de la situación sanitaria, por lo que en el protocolo establecemos medidas coincidentes con las adoptadas para comercios alimenticios: se estableció una cantidad mínima de clientes o usuarios que pueden permanecer dentro del comercio -según la superficie del local-; que sea colocado un cartel indicativo de ello en el frente del negocio; el uso obligatorio del barbijo en quienes atienden y los clientes mientras permanecen en el interior; y que el comerciante provea alcohol en gel para cada persona que ingresa. Esa la idea que presentamos".

Conjuntamente y sin revestir el carácter de prioritario, se solicitó una autorización salidas de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, el cual se extendería en el radio de 500 metros al domicilio y divididos en dos grandes grupos: para la población mayor de 60 años, en el horario de 8:00 a 12:00 y para la población menor a esa edad, en el horario de 13:00 a 18:00 (en ambos casos todos los días de la semana).

En diálogo con este medio, Dario Schneider sostuvo que "esta es una comunidad que viene cumpliendo con todas las medidas que se han dispuesto hasta la fecha, que limitó sus accesos y a los habilitados los tiene controlados, que no tiene casos de coronavirus, que se le toma la temperatura a todas las personas que ingresan a la ciudad, que no tenemos transporte de pasajeros y demás. Entonces consideramos que hemos hecho un gran esfuerzo y que el comportamiento avala el pedido. Está extendido y aceptado el uso del barbijo obligatorio en comercios, hay un uso frecuente de alcohol en gel. Todo esto constituye una serie de conductas que la ciudadanía ha adoptado y que nos permiten sustentar el pedido".

Volviendo al aspecto comercial-económico, la apertura no sería al 100% de rubros, pero alcanzaría a la gran mayoría, sobre lo cual el mandatario local indicó: "El Decreto Nacional excluye a algunas actividades de la posibilidad de flexibilización y refieren a las que se llevan adelante con muchas personas a la vez, como gimnasios, actividades recreativas de bailes o festejos, esas están directamente fuera de la posibilidad de llegar a ser planteadas como potenciales a habilitar. A esas no las podemos ni plantear, pero sí a las demás y son las que presentamos".

Por último, el intendente se mostró satisfecho y optimista del Protocolo elevado y agregó: "El escenario alimenta la idea de que podemos empezar a trabajar más en pleno, con los recaudos necesarios a esta realidad que vivimos. Esta es una ciudad de esfuerzo, de trabajo y en esos valores apoya su desarrollo y crecimiento, no lo entendemos de otra manera. Crespo necesita producir y comercializar, necesita cierta normalidad", subrayó.