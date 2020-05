La cooperadora del Hogar de Ancianos confirmó que vuelve a tener meses acumulados de déficit

La comisión cooperadora del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís hizo pública su delicada situación económica y analizaron las complejidades que tienen para encontrar una solución, esperanzados en que el gobierno provincial contribuya en el equilibrio de las cuentas, para afrontar obligaciones que son primarias para el funcionamiento.

Silvio Heinze, presidente de la cooperadora, explicó a FM Estación Plus Crespo: "El año pasado veníamos cobrando $14.000 por mes, siempre manteniendo ia cuota en un mínimo, porque hay abuelos que no tienen más ingreso que eso y ni los familiares nos pueden pagar el resto. En octubre, noviembre y diciembre tuvimos déficit de $40.000 mensuales, que los fuimos cubriendo con la entrada que iba generando el pago de cuotas de la rifa. En diciembre abonamos el aguinaldo de los 13 empleados que tenemos y ahí prácticamente se nos fue el dinero de la rifa anual que está en circulación. Ahora se está cobrando $18.000 la cuota, pero marzo y abril estamos de vuelta con déficit. Aumentar no es la solución, porque hay abuelos que no lo pueden pagar, serían 5 ó 6 quizás que podrían abonar un incremento, lo cual no hace a la diferencia de lo que se necesita. El estado de aislamiento nos ha complicado en otras vías de recaudación, porque se lanzamos un nuevo bono, no se puede salir a ofrecerlo y hacer las cobranzas. Entonces es dinero que nos va a estar faltando para pagar los aguinaldos de julio a los empleados". Quien encabeza la comisión comentó en tal sentido, que "se agregaron más abuelos, pero Salud Pública no nos acompañó con el reconocimiento de personal. Tenemos 13 empleados a nuestro cargo y ellos tienen 4, de las cuales una persona está titularizada".

Destacando la colaboración de la comunidad, Heinze manifestó: "Sabemos de los aumentos que ha habido en todas las cosas y es imposible sostenerlo. Gracias a Dios hay mucha gente solidaria, que nos alcanza desde una bolsa de papa, galletitas, pañales o nos ayudan ahora con cuestiones específicas de lo que es la pandemia. Nos donaron tela y salimos a buscar gente que nos confeccionen ad honorem los barbijos, porque realmente con la cuota que están pagando los abuelos los números no nos dan para solventar todo". Asimismo, en relación a las erogaciones extras que ha generado la prevención del COVID-19, el dirigente expresó: "Cooperadora ha comprado los barbijos, alcohol en gel, alcohol etílico, gorras y los camisolines, que se usan sólo si llegase a haber algún abuelo infectado. Desde Salud Pública sólo nos llegó un tacho de 1.000 litros de lavandina para la desinfección del hogar. Recientemente llegaron barbijos al Hospital y nos pasaron 100, con lo cual el personal está trabajando con toda la protección que conlleva. Incluso se hizo una división interna, como para disminuir la circulación de personas y que sólo lleguen al hogar las enfermeras y médicos que controlan y atienden a los abuelos. Es muy triste que los familiares no puedan darle un abrazo o un beso, pero lo estamos haciendo para cuidarlos", afirmó.

"Es una situación asfixiante y estamos preocupados", disparó Silvio Heinze volviendo al desequilibrio económico y agregó: "Sabemos que están con muchas cosas a la vez por estos días, pero necesitamos una solución urgente. Estamos en la misma situación que la mayoría de la gente, pero detrás de nuestro pedido hay 39 abuelos a los que tenemos que darles de comer, higienizarlos y asegurar su atención. Tenemos familias que aportan los 90 pañales que otorga PAMI, pero algunos abuelos usan 300 pañales por mes y a esa diferencia la cubrimos nosotros. Que nos cubran parte del gasto de personal sería la prioridad. Como coorperadora, no somos los dueños del Hogar, debería gestionarlo el director del Hospital a este pedido de más gente para nuestro hogar. No obstante, viendo que no nos daban una respuesta, fui a hablar con la ministra para pedirle por favor que nos de una mano. El director me dijo que Salud Pública no estaba en condiciones de darnos personal, pero ahora estamos en una situación especial", dijo al confirmar que continuarán gestionando.

Por otro lado, llevando tranquilidad a quienes aguardan los sorteamos pendientes del bono contribución 2019, informó: "El sorteo final y el último mensual tampoco se pudieron hacer, porque están suspendidos los sorteos de Lotería. Pedimos que todos conserven los bonos, porque la primer noche que haya sorteo será para definir el ganador del último sorteo mensual y con la jugada del primer sábado se adjudicará para el sorteo final".