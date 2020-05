Crespo adhirió a la "Ley Micaela"

El femicidio de Micaela García, la joven de 21 años, oriunda de Concepción del Uruguay, que perdió la vida en manos de Sebastián Wagner. en Gualeguay, se convirtió en un hecho bisagra en términos del efecto social. Producto de la lucha de sus padres, hasta el Congreso Nacional llegó el proyecto de ley que propone la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. A la fecha, unos 500 municipios del país han avanzado en este sentido.

Lo propio ocurrirá en Crespo, habida cuenta de que este martes 12 de mayo, el Concejo Deliberante sometió a votación el proyecto de adhesión a la Ley 27.499 -conocida como "Ley Micaela"-. Tanto el bloque del Frente Justicialista Creer Entre Ríos como el bloque Frente Crespo Nos Une, acompañaron con su voto, aprobándose por unanimidad.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la concejal Dra. Elina Ruda explicó: "Es una ley nacional, que tiene su adhesión provincial y ahora alcanzó la adhesión municipal. Promueve la capacitación y sensibilización en cuestiones de género y violencia contra la mujer. Se plasma a través de un programa que se desarrollará en el ámbito de nuestro municipio y que consiste en la generación de instancias de capacitación y sensibilización para todo el personal involucrado en la administración pública: el Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo, llegando a todos los empleados municipales que componen las Áreas y Direcciones".

La edil sostuvo que permite ahondar no sólo en la temática de la violencia de género hacia la mujer, sino que abre la perspectiva para advertir otras diferencias. En tal sentido, manifestó: "Es una ley que promueve una instancia de reflexión y de asimilar un poco ciertos conceptos, que muchas veces los creemos sabidos, porque todos podemos comprender y entender su definición -como cuando hablamos de violencia de género-, pero en la práctica hay mucho por trabajar, como en decisiones de desigualdad, que es lo que trata de mitigar. Se siguen dando y generando situaciones, en las que muchas veces repetimos acciones, decisiones, criterios donde no está tenido en cuenta el género o la cuestión de desigualdad, que es un poco el objetivo central que tiene esto y que lo adoptamos para nuestro municipio. Hay diferentes situaciones de la vida cotidiana en las que se presentan desigualdades, tanto para mujeres y para hombres, porque no es un criterio que tenemos incorporado". La concejal indicó que ese será un interesante punto de partida y a modo de ejemplo, mencionó: "Hace unos años atrás, en otro período en el que fui concejal, habíamos hecho un análisis de la desigualdad que había en la ciudad en el total de calles con nombre de hombres por sobre mujeres. Eso genera una situación de enorme invisibilidad del rol de mujeres que han trascendido y dejado su impronta en nuestra historia, nuestra cultura y en la vida de nuestra ciudad, pero que no estaban consideradas en la nomenclatura de calles, que es una cuestión del espacio púbico y de reconocimiento social. ¿Qué es lo que hace que no estemos observando o teniendo en cuenta los roles de muchas mujeres, que han sido protagonistas en sus ámbitos, que han transformado?. Esta ley tiene la finalidad de hacernos pensar en hechos de la vida cotidiana, en momentos y circunstancias en las que no estamos observando la desigualdad que se presenta. A veces tiene que ver con la conquista de derechos, otras con la visualización pública y otra con las oportunidades, por eso existe la Ley de Paridad de Género en las listas, por dar un ejemplo. Haber adherido propicia empezar a tener dentro del ámbito público, una mirada de responsabilidad por parte de quienes estamos en el ejercicio de las funciones, para analizar las situaciones con criterios de igualdad".

"Una de las partes más complicadas a la hora de aplicar estos conceptos, es entender que el criterio de género está asociado a algunas cuestiones que están en el ideario cultural y que no son exactamente lo que viene a propiciar esta teoría. Ya no hablamos de cuestión de mujeres, sino de desigualdad entre hombres y mujeres", destacó Ruda y agregó: "Por suerte, tenemos un montón de compañeros varones, que están involucrados y planteando encaminarnos en una mirada enfocada en la desigualdad. Eso es lo que estamos decididos a concretar con esta sensibilización, apelando a la responsabilidad individual e institucional".

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio viene a modificar la agenda prevista en estos términos, sobre lo cual la concejal indicó: "Ahora el Ejecutivo tiene que implementar el programa. Entendemos que habrá un compromiso en ello, porque ya en el 2016 se creó el Área de la Mujer, por lo que venimos teniendo instancias de intervención en esta temática. Ahora se le dará continuidad. Nos estamos adaptando a lo que presenta esta etapa, tal vez hagamos alguna capacitación virtual -todavía no lo hablamos-, pero en algún momento volverá lo presencial, que es lo más rico que va a darse, por el intercambio que se puede producir en una reunión donde está la posibilidad de compartir la mirada y la experiencia que tenemos en el abordaje de esta temática".