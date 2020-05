Javier Malavassi: "No existe una cuarentena de sanos"

Desde que la pandemia pasó a integrar la agenda pública, cada una de las medidas que se han ido adoptando, han cosechado adhesiones y rechazos, opiniones a favor y en contra. En los últimos días, el médico veterinario Javier Malavassi, planteó públicamente algunos interrogantes y afirmaciones en torno a la modalidad en que los argentinos estamos transitando este tiempo de pandemia. Dejando en claro que se trata de una opinión personal, el profesional explicó a FM Estación Plus Crespo: "Hay muchos epidemiólogos de la salud humana que son fantásticos, por supuesto, pero en general están acostumbrados a atender pacientes individuales, se especializan en enfermedades donde el infectado se trata de manera individual. En medicina veterinaria estamos acostumbrados a manejar rodeos, grupos de animales, con enfermedades que a veces son mucho menos patógenas o problemáticas que el COVID-19 y a veces con patologías que son muchísimos más problemáticas que el coronavirus. Manejamos grupos de animales expuestos a enfermedades que se transmiten por el agua, por el aire o que duran años en la tierra y que hay que manejar cuarentenas y situaciones de riesgo y demás". Desde esa perspectiva, Malavassi expuso su planteo: "MI idea personal es que no existe una cuarentena de sanos. La cuarentena -para los veterianarios y epidemiólogos-, siempre se toma como un mecanismo que intenta evitar el ingreso a un grupo sano, de una patología o de un posible portador de esa patología. En general, una cuarentena debería restringir el ingreso de un posible enfermo o posible infectante, a un lugar donde estamos sanos".

"Los veterinarios tenemos enfermedades que se están contagiando durante años; que incluso a veces no lo sabemos o se demora años hasta para demostrarlo, si no se hacen los test adecuados. O sea, estamos ante situaciones más complicadas en ese aspecto", dijo Malavassi a este medio, y que en consonancia, en sus redes había publicado: "La mayoría de 'nuestras plagas', se mueren de risa a carcajadas de un Coronavirus que con jabón por 20 segundos y apenas un barbijo, o dos metros, es combatido con éxito".

El profesional marcó algunas particularidades del coronavirus: "Creo que una gran característica y de las más importantes del COVID-19, es que se transmite mucho y muy rápidamente. El período de ciclo epidemiológico completo es muy corto, lo desarrolla en 15 a 20 días. No es un virus con alta mortalidad, sí con elevado índice de morbilidad, que es una palabra que significa que infecta mucho, muy rápido, muy fácilmente". A partir de esas características descriptas, Malavassi precisó algunas inferencias que pueden desprenderse: "No es fácil salir de la cuarentena, porque es multifactorial el tema. Cómo explicarle a la gente -después de 50 días de que ciudades enteras han estado cumpliendo las restricciones y están sin casos-, que quizás podríamos poner más énfasis en los ingresos de personas que pueden enfermarnos. Que llegan y pueden contagiar sin saberlo, sin quererlo; y no fijarnos tanto hacia dentro de nuestros Estados, de nuestras ciudades. Técnicamente, si uno maneja muy bien los ingresos -es difícil, no imposible-, la situación se puede manejar; de hecho, ciudades enteras ya lo están haciendo, porque ya cumplieron los ciclos del virus y no hay casos en la ciudad, por lo menos entre los que habitamos dentro. Entonces podríamos ir liberando actividades que no van a perjudicar en nada. Por eso dentro de esta ciudad, se van liberando. Si alguien viene de una ciudad en la que pudiera haber algún caso de COVID-19, está qué protocolo se debe aplicar para evitarlo. No es fácil, pero se debe ir saliendo cuanto antes, lo antes posible, de todas las actividades que se puedan. Ya van más de 50 días sin ningún caso, debemos hacerlo", aseguró.