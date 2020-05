Con necesidad de lluvias moderadas y sostenidas, comenzó la siembra de trigo en Crespo y zona

Estacion Plus Crespo

En los últimos días se ha dado inicio a la campaña fina 2020/21 con las primeras implantaciones de trigo en el centro y norte del área agrícola nacional. Se trata de uno de los cultivos preponderantes en esta región. Así lo confirmó la Agencia Territorial INTA Crespo. Al respecto, el Ing. Ricardo De Carli, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Para los productores de Crespo y la zona, el cereal de invierno principal es el trigo. Para la zona de Victoria y otros puntos aislados hay lotes con siembra de Colza -que no es un cereal, sino una oleaginosa-, que coincide con su desarrollo en invierno. Es también la época del lino, que no presenta mucha incidencia en la agricultura más próxima a nosotros, sino que aparece más en Nogoyá y el sur de la provincia. En tanto, ya se ha sembrado avena para destino forrajero -para animales-. Pero en estas latitudes, el trigo es el cultivo principal".

De Carli indicó que "entre el 10 y el 15 de mayo, comienza en toda esta zona la siembra de trigo -ciclos largos-, la que se extiende prácticamente hasta el 10 de julio. Hay algunos sectores que registran falta de humedad para la cama de siembra. no es una condición uniforme, sino que algunos lotes sí, otros no. Por ahora y en general, es bastante escasa, esperemos que en estos días tengamos algo más de precipitaciones, para que tengamos un buen arranque de la campaña. Hay una necesidad de lluvia para la implantación que se ubica en los 20 a 30 milímetros, como para que los primeros 5 cm. de la planta tengan la humedad adecuada. Luego estamos necesitando más lluvia para la evolución del cultivo. Se hace con un mínimo de 300 milímetros totales -con 400 milímetros anda mejor-, pero depende también de la distribución que tengan esas precipitaciones. Hoy tenemos una humedad en el perfil, que va de media a baja. Si llovieran 200 milímetros en una vez, seria negativo, tiene que ser paulatino, sostenido".

"Hay una expectativa de que haya una superficie semejante a la del año pasado, que fue bastante buena", afirmó el profesional del INTA, en relación al cultivo de trigo, que de acuerdo a los informes nacionales. el avance de siembra es de casi 340.000 hectáreas de las 6,8 millones proyectadas para este año a nivel nacional.