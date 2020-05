El día que la belleza de Patricia Palmer, cautivó a un jurado crespense

La actriz, cantante, dramaturga y productora teatral, Patricia Palmer, fue coronada en 1971 en la ciudad de Crespo, al haber sido electa reina en la Fiesta Nacional de la Avicultura. En aquel concurso participó con su verdadero apellido: Palmada. La consagrada figura del ambiente artístico argentino, en diálogo con FM Estación Plus Crespo, recordó: "Tenía 16 años en ese momento, era una época en la que todas las postulantes eramos jovencitas. Fue muy particular cómo se dio, porque yo nunca me había presentado en un concurso de belleza, no me consideraba bella o con cualidades para esas cosas. Comenzó en Mendoza, mi pueblo. Mi tío Liberto Palmada no era productor, pero sí comerciante avícola, vendía pollos y huevos. Tenía un negocio grande, lo que conocemos ahora como una pollería. Por ese vínculo, me habían invitado a la Fiesta de la Avicultura de Mendoza. Estaba sentada cenando y me pusieron un número en la espalda. Era una cena de gente grande, pero hacían eso con todas las chicas jovencitas, que no eramos muchas. Caí medio de prepo digamos. Tuve la suerte después de quedar elegida en Mendoza y viajar a Entre Ríos. Se hacía una selección por provincia y cada una llevaba su representante a la Fiesta Nacional de la Avicultura".

"Me acuerdo que fui con mi mamá y mi tío también. Fueron dos o tres días", dijo Patricia Palmer, en alusión a esa edición de la popular fiesta crespense y agregó: "Me acuerdo cuando salí reina".

En aquellos años de adolescente, ella ya hacía sus primeras herramientas en las cuales luego apoyaría una destacada carrera: "En ese momento estaba cursando el colegio secundario, bailaba danza clásica y hacía teatro en Mendoza. Mis padres no me dejaban ir sola a Buenos Aires, pero tampoco era una necesidad, porque estaba bien allá, me satisfacía la parte artística que desarrollaba en Mendoza. Después me casé a los 19 años y me separé a los poquitos años, cuando tenía 23. Ahí, con mi hija pequeñita viajé a Buenos Aires. Fue un viaje quizás impulsado por otros motivos: amo Mendoza, pero quería escapar un poco de un matrimonio que fue traumático, un momento feo que buscaba dejar atrás, tiempo de luchar para hacer un porvenir acá" y acotó: "Al principio fue muy duro. Capital para un provinciano en aquella época -que no había Internet como ahora, que estamos más comunicados-, era lejano y era como una aventura. Por ejemplo, para hablar con mi mamá tenía que ir a una telefónica a la mañana y me decían vuelva esta tarde, cuando recién podían contactarme". Afrontó con creces ese complejo inicio de su vida en 'la gran ciudad' y su talento se impuso hasta el presente.

"El primer trabajo que hice en Capital salí como Patricia Palmada, pero después me agarró un representante y Alejandro Doria -que era un director de televisión muy conocido-, me dijo que ese apellido no era para el ambiente. En esa época se usaba mucho cambiarlo, era casi como una exigencia A mi me dolió muchísimo, porque uno ama su raíz, pero por ese entonces el estilo era que actores y actrices no aparecieran con su nombre original. Por suerte ahora ya no es así. Igualmente, no está tan lejos Palmada de Palmer, pero de Germán Kraus a Oscar Grillo, hay un abismo. Así muchos, prácticamente todos los de esa época", contó la actriz.

Brilla con su actuación ante las cámaras y sobre las tablas. Dos ambientes que la siguen conquistando. Comparando esos sentimiento, Patricia Palmer manifestó: "Si tengo que elegir es como cuando te preguntan entre tus dos hijos, cuál preferís. Son cosas muy distintas. La tele te da la posibilidad de ser conocida en todo el país y a veces en otros. Eso es muy gratificante, la llegada masiva, porque un artista quiere llegar. Una etapa exitosa de teatro te da un punto de rating, en cuanto a la cantidad de personas. Y el teatro tiene ese condimento absolutamente único, que es ese encuentro vivo, el aquí y ahora con el público. Eso es hermoso, irremplazable. Me gusta decir que la tele es como el marido, te da la seguridad, una cosa muy sólida y el teatro es como el amante, que te espera siempre con flores, perfumes. Es un poco eso. es como más romántico, así lo vivo yo. La televisión es hermosa en cuanto al resultado, pero a veces el proceso de trabajo es más industrial y el teatro es más artesanal para los actores".

Escuchar entrevista completa:

En este contexto de coronavirus, el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio ha tenido un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y en los diferentes ofrecimientos artísticos. La situación apena a Patricia Palmer, que dio cuenta de un difícil presente, con incertidumbre y finalmente esperanzada. En relación a este contexto que viven los actores y productores, la actriz precisó: "La situación es inimaginable. Jamás pensamos que íbamos a atravesar una situación así, es como una guerra para nosotros. Yo no sé si podré reanudar mi actividad y lo digo con todo el dolor del alma. Trato de hacer foco en la salud, como para no ponerme demasiado triste, pensando en la salud de mi familia. Pero mi actividad la veo por este año absolutamente perdida, no creo que se reanude nada. Nadie sabe cómo sigue esta historia. Desde que comenzó la pandemia tengo el teatro cerrado. Tenía un montón de proyectos para este año. El 27 de febrero llegué de España -casi que me quedo allá-, porque fui a hacer teatro y volvía este mismo año, pero eso se suspendió todo. Era un elenco con dos argentinos -íbamos Osmar Núñez y yo- y los demás actores son españoles. También acá estaba haciendo la obra 'Golpeando mi puerta', que estrenábamos el 4 de abril por segunda temporada y también se suspendió. En el teatro tengo mis clases suspendidas y lo mismo pasó con temporada de obras y óperas que tenía. Muchísimas cosas. Todo perdido. Hay algunas que ya no se pueden recuperar. En la comunidad artística no sabemos cómo sigue esta historia. Muchos quedarán en el camino, porque uno no sabe cómo sostenerse y no hay fecha, es absolutamente fantaseoso pensar un futuro, porque no se sabe. El pico en Argentina todavia no sucedió, la cuarentena en Capital es muy rígida y todo da que pensar que va a seguir así. No hay un pronóstico de futuro por el momento. Ojalá el país se recupere y todos podamos estar bien. Tenemos que poner el pensamiento en eso y tener mucha fuerza", afirmó.