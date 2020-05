Hubo una marcha en Plaza de Mayo contra la cuarentena

Piden que se termine el aislamiento obligatorio impuesto por el Gobierno. Muchos no llevaban tapabocas y se movilizaron sin respetar la distancia social.

Este lunes 25 de mayo, un grupo de aproximadamente cien personas se reunieron en Plaza de Mayo para protestar contra el Gobierno nacional y manifestarse contra la extensión del aislamiento social obligatorio, una de las medidas sanitarias para contener los contagios por la pandemia de coronavirus.

Mediante una convocatoria en redes sociales para “defender la libertad” y pedir “basta de cuarentena”, en el día de la Patria cientos de manifestantes protestaron frente al Cabildo. Muchos no llevaban tapabocas, y en la mayoría de los casos no se respetaba la distancia social.

“Quieren lavarnos el cerebro y mantenernos con miedo en nuestras casas”, dijo uno de los participantes, consultado por el móvil del canal C5N. “En ningún lugar del mundo tienen una cuarentena tan larga como la nuestra, si fuera efectivo esto ya lo hubieran aplicado”, cuestionó otro.

"No existe el virus, son teorías, que terminen con esta mentira. Que nos dejen trabajar y ser libres", señaló otro de los asistentes, que no usaba tapabocas y aseguró que "no cree en el uso del barbijo".

En las fotos y videos que circularon por redes sociales, los manifestantes repitieron consignas como “no somos esclavos”, “la libertad no se negocia”, “se va a acabar la dictadura de los K”, en clara oposición al gobierno de Alberto Fernández. También cantaron el Himno Nacional Argentino, consignó diario Perfil.

Tras la concentración frente al Cabildo, varias personas se trasladaron para continuar con la protesta en la intersección de avenida 9 de Julio y Corrientes, frente al Obelisco.