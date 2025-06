Seis provincias suspenden clases este lunes por la ola de frío polar

Una intensa ola de frío polar, acompañada de nevadas y temperaturas extremas, ha llevado a la suspensión de clases presenciales en al menos seis provincias argentinas este lunes.

Las autoridades educativas han tomado medidas para resguardar la salud de estudiantes, docentes y personal escolar, priorizando en algunos casos la continuidad pedagógica a través de plataformas virtuales.

Provincias afectadas

Mendoza. El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en todos los niveles y modalidades durante el turno mañana, trasladando las actividades a la plataforma Escuela Digital Mendoza.

La medida responde a nevadas intensas y problemas de transitabilidad en las rutas, con posibilidad de extenderse al turno tarde según las condiciones climáticas.

San Luis. Las clases del turno mañana fueron suspendidas en todos los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, debido a las bajas temperaturas y condiciones climáticas adversas.

Tucumán. Se dispuso la suspensión total de clases en escuelas públicas y privadas para proteger a la comunidad educativa del frío extremo. Las actividades se recuperarán en el segundo semestre, ya sea de manera presencial o virtual.

Catamarca. Las clases presenciales fueron suspendidas en toda la provincia, con actividades virtuales como alternativa en caso de temperaturas extremas o nevadas, siguiendo recomendaciones de organismos de salud.

San Juan. Nueve departamentos suspendieron las clases presenciales en los niveles inicial y primario, con inasistencias justificadas debido al impacto del frío polar y las nevadas.

Salta. Los departamentos bajo alerta meteorológica suspendieron las clases presenciales, según lo anunciado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Medidas adicionales

En Córdoba, aunque no se suspendieron las clases, el Ministerio de Educación decidió no computar las inasistencias en los niveles inicial, primario y secundario durante el turno mañana. Esta medida permite a las familias decidir si enviar a sus hijos a la escuela, garantizando la recuperación de contenidos para quienes no asistan.

En la provincia de Buenos Aires, aún no se ha confirmado la suspensión de clases, pero las autoridades evalúan la situación debido a la alerta amarilla por frío extremo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Las decisiones podrían variar según los reportes de Defensa Civil y las condiciones locales.

