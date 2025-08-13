Quini 6: Un apostador ganó más de $209 millones en el “Siempre Sale”

Tres apostadores ganaron más de $2.000 millones cada uno, en el Quini 6
En la noche de este domingo 10 de agosto, el Quini 6 volvió a repartir premios millonarios, dejando tres flamantes ganadores. Los números.
En el sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 13 de agosto, un apostador se alzó con un premio millonario al acertar los seis números del Siempre Sale. El afortunado se llevará $209.397.636, según informaron desde la Lotería de Santa Fe. Los números.Información General13 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
De esta manera, el pozo de la modalidad más popular del juego fue íntegramente para un único ganador, que se convirtió en el nuevo millonario de la jornada.
Tradicional: 20-22-31-18-16-28. Vacante $ 1.189.812.632
La Segunda: 33-43-17-02-01-23. Vacante $1.504.169.226.
La Revancha: 39-11-12-40-03-29. Vacante $400.000.000.
Siempre Sale: 12-17-09-36-08-35. Hay 1 ganador, oriundo de Tartagal, provincia de Santa Fe, y se lleva $209.397.636. Acertó los seis números.
Pozo Extra: 2224 ganadores y cada uno cobrará $47.212,23.
Para el próximo sorteo, que se llevará a cabo el domingo, el pozo estimado total asciende a $4.000 millones, distribuidos entre todas las modalidades del tradicional juego de azar.
Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.
El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.
El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.
A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.
