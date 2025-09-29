Dos hospitalizados por una colisión en Aldea María Luisa

Allanamiento y detención por Hurto en Diamante
Una moto y un automóvil protagonizaron un impacto sobre Ruta 12, ameritando el traslado de partícipes para recibir asistencia médica.Policiales/Judiciales29 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Promediando las 20:00 de este lunes, un siniestro vial movilizó a uniformados de Aldea María Luisa hasta la Ruta 12. "A la altura del Km. 420, perteneciente a nuestra jurisdicción, nos encontramos con dos vehículos que evidenciaban haber protagonizado un incidente vial, tratándose de un automóvil Honda Fit y una moto Yamaha YBR de altas cilindradas", apuntó a Estación Plus Crespo el Jefe de la dependencia policial, Esteban Gómez.
"El rodado de mayor porte era conducido por un ciudadano de Paraná, de 66 años de edad; mientras que la moto era guiada por un joven de 25 años, radicado en Colonia Avellaneda, quien iba a compañado de un joven oriundo de la capital entrerriana", apuntó el funcionario.
Conforme las diligencias preliminares, se pudo establecer primariamente, que el Honda Fit transitaba de Sur a Norte por Ruta 12, cuando de imprevisto impactó la parte trasera de la moto.
"Ambos ocupantes de la unidad de menor porte fueron trasladados en ambulancia al efector de salud, para determinar sus posibles lesiones", anticipó Gómez.
En el lugar, la Fiscalía dispuso la intervención del gabinete de Policía Científica, para la correspondiente realización de pericias accidentológicas.
