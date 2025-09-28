Interceptan una camioneta que llevaba dos medias reses de Chancho Jabalí en Federal

Conductor admitió "una distracción" que terminó en vuelco
Ocurrió en el amanecer de este domingo, sobre la Ruta 18, en un tramo que atraviesa Paraná Campaña.
Los 5 ocupantes quedaron supeditados a las actuaciones por Infracción a la Ley Provincial de Caza.
En el camino vecinal del Distrito Banderas, un operativo conjunto de la Policía de Entre Ríos, detectó varias irregularidades en un grupo de personas que andaba cazando. No hubo decomiso de especie abatida, pero se secuestraron elementos.
A las 06:00 de este domingo, se llevó adelante un procedimiento por Infracción a Ley Provincial de Caza N° 4.841. Se confirmó a Estación Plus Crespo que al interceptarse una Ford Ranger, se identificó a sus 5 ocupantes, todos radicados en la ciudad de Federal.
Llevaban consigo un fusil Cal. 30-06, con mira telescópica; dos medias reses de Chancho Jabalí; una linterna; un cuchillo con vaina y chaira; un trípode; aunque se constató que carecían de la autorización del dueño del campo para la actividad cinegética. Lo hacían en horas no permitidas, con luz artificial, consituyendo todo incumplimientos a la normativa vigente.
El arma y las municiones fueron secuestradas, elevándose las actas pertinentes para su eventual sanción.
