Plus en Vivo

Interceptan una camioneta que llevaba dos medias reses de Chancho Jabalí en Federal

Los 5 ocupantes quedaron supeditados a las actuaciones por Infracción a la Ley Provincial de Caza.

Policiales/Judiciales28 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-09-28 at 10.17.39

En el camino vecinal del Distrito Banderas, un operativo conjunto de la Policía de Entre Ríos, detectó varias irregularidades en un grupo de personas que andaba cazando. No hubo decomiso de especie abatida, pero se secuestraron elementos. 

A las 06:00 de este domingo, se llevó adelante un procedimiento por Infracción a Ley Provincial de Caza N° 4.841. Se confirmó a Estación Plus Crespo que al interceptarse una Ford Ranger, se identificó a sus 5 ocupantes, todos radicados en la ciudad de Federal.

Llevaban consigo un fusil Cal. 30-06, con mira telescópica; dos medias reses de Chancho Jabalí; una linterna; un cuchillo con vaina y chaira; un trípode; aunque se constató que carecían de la autorización del dueño del campo para la actividad cinegética. Lo hacían en horas no permitidas, con luz artificial, consituyendo todo incumplimientos a la normativa vigente.

El arma y las municiones fueron secuestradas, elevándose las actas pertinentes para su eventual sanción.

caza

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo