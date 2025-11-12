Motociclistas hospitalizados tras un choque en Barrio San José

Proponen que una plaza de Crespo lleve el nombre de "Héctor Mario Seri"
Más de 20 vecinos de un barrio avalaron la petición, que deberá ser evaluada por los ediles que componen la Comisión de Nomenclatura.
Un hombre y un menor de edad fueron trasladados al Hospital San Francisco de Asís luego de protagonizar un accidente de tránsito en Crespo.Crespo12 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Minutos antes de las 18:00 de este miércoles, se registró una colisión en la intersección de calles Arnoldo Jannsen y Misiones, en el Barrio San José.
Por causas que se investigan, una motocicleta marca Guerrero impactó con un automóvil Nissan Kicks, lo que motivó la intervención de personal de Tránsito Municipal y Policía.
De acuerdo a lo constatado por Estación Plus Crespo, los ocupantes del rodado menor fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias, que dispuso su traslado al hospital local para determinar la magnitud de las lesiones.
Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.
La petición ingresó al Concejo Deliberante de Crespo, a raíz del comportamiento vehicular, principalmente en una intersección de calles.
Este fin de semana se desarrollará en Crespo una nueva colecta solidaria, organizada por el Club Amigos del Ciclismo, con el acompañamiento del programa “Alegre Despertar con Manija” y la participación de Crespo Bike.
Afiliados atravesarán la instancia de elecciones este miércoles, durante la mañana.
Concejales comenzarán a debatir el proyecto, tras la sesión ordinaria prevista para este miércoles 12 de noviembre.
El Pastor Bernardo Spretz y Arnoldo Weiss, del grupo RH Positivo de la Iglesia del Río de la Plata, informaron sobre las distintas acciones de concientización. Habrá una charla abierta el viernes 28 de noviembre en el Salón Esperanza.
Afiliados atravesarán la instancia de elecciones este miércoles, durante la mañana.
El municipio inició los trabajos de mantenimiento vial en el Acceso Presidente Arturo Illia, una obra que busca mejorar la circulación y la seguridad vial de los vecinos que transitan diariamente por la zona.
Un chofer grabó a un inspector que le exigió el pago de más de 23 mil pesos para permitirle ingresar a la capital de la provincia que gobierna Gildo Insfrán. La oposición elevará un reclamo a Vialidad Nacional
