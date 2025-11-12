Plus en Vivo

Motociclistas hospitalizados tras un choque en Barrio San José

Un hombre y un menor de edad fueron trasladados al Hospital San Francisco de Asís luego de protagonizar un accidente de tránsito en Crespo.

Crespo12 de noviembre de 2025
Minutos antes de las 18:00 de este miércoles, se registró una colisión en la intersección de calles Arnoldo Jannsen y Misiones, en el Barrio San José.

Por causas que se investigan, una motocicleta marca Guerrero impactó con un automóvil Nissan Kicks, lo que motivó la intervención de personal de Tránsito Municipal y Policía.

De acuerdo a lo constatado por Estación Plus Crespo, los ocupantes del rodado menor fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias, que dispuso su traslado al hospital local para determinar la magnitud de las lesiones.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

Ampliaremos...

