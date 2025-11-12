Motociclistas hospitalizados tras un choque en Barrio San José

Minutos antes de las 18:00 de este miércoles, se registró una colisión en la intersección de calles Arnoldo Jannsen y Misiones, en el Barrio San José.

Por causas que se investigan, una motocicleta marca Guerrero impactó con un automóvil Nissan Kicks, lo que motivó la intervención de personal de Tránsito Municipal y Policía.

De acuerdo a lo constatado por Estación Plus Crespo, los ocupantes del rodado menor fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias, que dispuso su traslado al hospital local para determinar la magnitud de las lesiones.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

Ampliaremos...