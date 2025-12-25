Asustado, un perro terminó en una boca de tormenta y fue rescatado por Bomberos Voluntarios

A las 16:26 de esta Navidad 2025, el cuartel local recibió una llamada, mediante la cual se reportó la presencia de un can atrapado en una alcantarilla, ubicada en la intersección de Estrada y Chaco, de Crespo.

"De acuerdo a manifestaciones de vecinos del lugar, el animal, presuntamente asustado por detonaciones de pirotecnia, habría caído o ingresado por sus propios medios", explicó la entidad a Estación Plus Crespo, al dar cuenta que "una dotación de dos bomberos acudió rápidamente, se corroboró la situación, procediendo uno de los efectivos a ingresar a la alcantarilla, logrando la extracción y rescate del animal en forma exitosa".

Concluida la intervención, el can fue puesto a resguardo, y bomberos retornaron con la satisfacción de dicho rescate.