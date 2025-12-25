Asustado, un perro terminó en una boca de tormenta y fue rescatado por Bomberos Voluntarios

Pasó a comisión un proyecto de terna para nombrar nuevo Juez de Paz de Crespo
El Ejecutivo Municipal solicitó se genere la nómina de tres profesionales para ocupar el cargo. Se pospuso el sometimiento a votación.
En plena tarde del 25 de diciembre, una dotación se abocó a extraer al animal, logrando ingresar al desagüe y así ponerlo a resguardo.Crespo25 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
A las 16:26 de esta Navidad 2025, el cuartel local recibió una llamada, mediante la cual se reportó la presencia de un can atrapado en una alcantarilla, ubicada en la intersección de Estrada y Chaco, de Crespo.
"De acuerdo a manifestaciones de vecinos del lugar, el animal, presuntamente asustado por detonaciones de pirotecnia, habría caído o ingresado por sus propios medios", explicó la entidad a Estación Plus Crespo, al dar cuenta que "una dotación de dos bomberos acudió rápidamente, se corroboró la situación, procediendo uno de los efectivos a ingresar a la alcantarilla, logrando la extracción y rescate del animal en forma exitosa".
Concluida la intervención, el can fue puesto a resguardo, y bomberos retornaron con la satisfacción de dicho rescate.
