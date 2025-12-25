Plus en Vivo

Asustado, un perro terminó en una boca de tormenta y fue rescatado por Bomberos Voluntarios

En plena tarde del 25 de diciembre, una dotación se abocó a extraer al animal, logrando ingresar al desagüe y así ponerlo a resguardo.

Crespo25 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-12-25 at 18.57.19

A las 16:26 de esta Navidad 2025, el cuartel local recibió una llamada, mediante la cual se reportó la presencia de un can atrapado en una alcantarilla, ubicada en la intersección de Estrada y Chaco, de Crespo.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 18.57.19(1)

"De acuerdo a manifestaciones de vecinos del lugar, el animal, presuntamente asustado por detonaciones de pirotecnia, habría caído o ingresado por sus propios medios", explicó la entidad a Estación Plus Crespo, al dar cuenta que "una dotación de dos bomberos acudió rápidamente, se corroboró la situación, procediendo uno de los efectivos a ingresar a la alcantarilla, logrando la extracción y rescate del animal en forma exitosa".

WhatsApp Image 2025-12-25 at 18.57.19(2)

Concluida la intervención, el can fue puesto a resguardo, y bomberos retornaron con la satisfacción de dicho rescate.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
mascotas perro gato

Mascotas y las fiestas: las advertencias de una veterinaria sobre pirotecnia, calor extremo y salud felina

Estación Plus Crespo
Crespo30 de diciembre de 2025

La veterinaria Natalia Reyes advirtió sobre las graves consecuencias de la pirotecnia sonora en perros y gatos, los riesgos del golpe de calor durante jornadas de altas temperaturas y el aumento de casos de VIF y leucemia felina en la zona, remarcando la prevención y la tenencia responsable como ejes centrales del cuidado animal en las fiestas.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo