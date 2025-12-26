Intervenciones policiales durante las celebraciones navideñas

Habiendo transcurrido los festejos sociales de Nochebuena y Navidad, el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, brindó un balance de las acciones desarrolladas por los uniformados especialmente efectados al servicio en estas fechas especiales. En diálogo con Estación Plus Crespo, el funcionario apuntó: "Se respondió a cada uno de los llamados que se recibieron en la guardia de la dependencia, por diversos motivos. Hubo intervenciones por conflictos familiares, acudiéndose a los hogares en cuestión y procediéndose a calmar a los partícipes y encaminar una solución a las circunstancias de ese momento. Asimismo, alrededor de las 7:00 del 25 de diciembre, se disuadió una gresca juvenil que estaba ocurriendo en calle Otto Sagemüller, lográndose el cese del incidente y la desconcentración de los involucrados. En líneas generales, se registraron varios pedidos de presencia policial, por situaciones que tras la intervención no derivaron en denuncias, conforme la decisión de los afectados. No hubo detenciones. Todo lo sucedido no ha tomado una magnitud mayor a la que se visualiza normalmente en un fin de semana".

"Hasta este 26 de diciembre no se recepcionaron denuncias por hechos contra la propiedad, lo que nos permite considerar satisfactoria la prevención y los recaudos que los vecinos han tomado, tal como se les había solicitado en la víspera de Navidad", precisó el Jefe policial.

Roldán también hizo saber que "se recibieron llamados por música a alto volumen y estruendos de pirotecnia, lo cual fue comunicado a Guardia Urbana Municipal, acudiéndose en los casos que requerían colaboración. Si bien se concurre, en el caso de la pirotecnia es muy dificil llegar a tiempo para detectar la manipulación. En lo personal, por las campañas previas, tenía la expectativa que hubiera menor arrojo, aunque no se dió en consonancia".

"La desconcentración de los espacios públicos -reunidos principalmente en la zona del Pórtico- se produjo alrededor de las 7 de la mañana, no produciéndose accidentes de tránsito relevantes; en tanto que se hizo prevención en quienes circulaban de regreso a la ciudad por la ex Ruta 131, al cierre del boliche bailable en cercanías a Racedo", explicó el Jefe de Comisaría Crespo.