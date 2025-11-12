Piden "medidas efectivas para la reducción de velocidad" en Barrio Norte

Si bien se trata de una cuestión que corresponde a la esfera del Departamento Ejecutivo, en la mañana de este miércoles, ingresó al Departamento Legislativo un pedido ciudadano que apunta a "solicitar la implementación de medidas efectivas para la reducción de velocidad, en la intersección de calles Fraternidad y Córdoba", en Barrio Norte de la ciudad.

La nota dirigida al Cuerpo de ediles -a la que tuvo acceso Estación Plus Crespo- explica: "Esta solicitud surge a raíz de la creciente peligrosidad generadapor el tránsito vehicular a alta velocidad sobre calle Fraternidad", señalando como potenciales víctimas a resguardar a los "niños del vecindario".

La presentación hace saber que la arteria "cuenta con doble sentido de circulación, circulan a diario vehículos de todo tipo (automóviles particulares, camiones e incluso maquinaria pesada), cuyos conductores -en muchos casos-, no respetan los límites de velocidad ni las normas básicas de seguridad vial.

Se porpone la eventual "evaluación de la colocación de reductores de velocidad (lomos de burro), señalización adecuada u otras medidas que contribuyan a mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes".