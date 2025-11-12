Piden "medidas efectivas para la reducción de velocidad" en Barrio Norte

Proponen que una plaza de Crespo lleve el nombre de "Héctor Mario Seri"
Más de 20 vecinos de un barrio avalaron la petición, que deberá ser evaluada por los ediles que componen la Comisión de Nomenclatura.
La petición ingresó al Concejo Deliberante de Crespo, a raíz del comportamiento vehicular, principalmente en una intersección de calles.Crespo12 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Si bien se trata de una cuestión que corresponde a la esfera del Departamento Ejecutivo, en la mañana de este miércoles, ingresó al Departamento Legislativo un pedido ciudadano que apunta a "solicitar la implementación de medidas efectivas para la reducción de velocidad, en la intersección de calles Fraternidad y Córdoba", en Barrio Norte de la ciudad.
La nota dirigida al Cuerpo de ediles -a la que tuvo acceso Estación Plus Crespo- explica: "Esta solicitud surge a raíz de la creciente peligrosidad generadapor el tránsito vehicular a alta velocidad sobre calle Fraternidad", señalando como potenciales víctimas a resguardar a los "niños del vecindario".
La presentación hace saber que la arteria "cuenta con doble sentido de circulación, circulan a diario vehículos de todo tipo (automóviles particulares, camiones e incluso maquinaria pesada), cuyos conductores -en muchos casos-, no respetan los límites de velocidad ni las normas básicas de seguridad vial.
Se porpone la eventual "evaluación de la colocación de reductores de velocidad (lomos de burro), señalización adecuada u otras medidas que contribuyan a mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes".
