Comenzó el análisis genético de los restos hallados en Concordia y Tala que podrían ser de Martín Palacio

El proceso para determinar científicamente si los restos hallados en Colonia Yeruá (Concordia) y en Sauce Sur (Tala) pertenecen a Martín Palacio comenzó este martes, según se informó oficialmente a Ahora. Los resultados, a cargo del Departamento de Genética del Superior Tribunal de Justicia (STJ), estarán disponibles en aproximadamente un mes. El cotejo se realiza con muestras tomadas a la madre del chofer de 49 años, visto por última vez con vida el martes 7 de octubre.

Los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning ya cuentan con pruebas concluyentes que vinculan al uruguayo Pablo Rodríguez Laurta, de 39 años, actualmente detenido en Córdoba por un doble femicidio ocurrido hace un mes, como el responsable del asesinato de Palacio.

La autopsia practicada a los restos confirmó que el chofer fue ejecutado de un disparo en la cabeza, posteriormente descuartizado y sus partes esparcidas en los departamentos Concordia y Tala.

Palacio había llegado a la terminal de ómnibus de Concordia la noche del martes 7 de octubre, procedente de Buenos Aires. Su objetivo era trasladar a Laurta hasta Rafaela, en Santa Fe, pero el viaje nunca se concretó. Está probado que el Toyota Corolla tomó la ruta 22 hacia Chañar, en cercanías de Federal, regresó a Concordia y luego se dirigió por la ruta 14 hasta el acceso a Yeruá.

En la zona de Estación Yeruá fue abandonada una parte del cuerpo, hallada el martes 14 de octubre. El recorrido continuó por caminos rurales hacia General Campos, luego por la ruta 18 y San Salvador, evitando controles policiales. Se presume que en las primeras horas del miércoles 8 el joven chofer ya había sido asesinado, tras aceptar el viaje por el que recibiría 1,5 millones de pesos.

El jueves 9 apareció el Toyota Corolla incendiado en las afueras de Córdoba. Dos días después, el sábado 11, Laurta asesinó a balazos a su expareja, Luna Micaela Giardina (26), y a su exsuegra, Zoraida Mariel Zamudio (54), en una vivienda del barrio Villa Serrana.

El domingo 12 fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú, cuando intentaba cruzar a Uruguay con su hijo menor de edad. El plan fracasó y la Policía de Entre Ríos logró detenerlo.

Veintitrés días más tarde, el miércoles 29 de octubre, un vecino encontró un cráneo y restos óseos en un camino rural a 15 kilómetros de Rosario del Tala. Los restos estaban dentro de una bolsa, a pocos metros de la ruta provincial 15, en avanzado estado de descomposición. Junto a ellos había prendas ensangrentadas.

Rodríguez Laurta permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje, donde es monitoreado las 24 horas para evitar que atente contra su vida. Las autoridades buscan que llegue a juicio para responder por los tres asesinatos. Hasta el momento no declaró en ninguna de las causas y solo se limitó a vociferar frases en cada traslado judicial. Todo indica que enfrentará condenas a prisión perpetua.