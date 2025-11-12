Proponen que una plaza de Crespo lleve el nombre de "Héctor Mario Seri"

Piden "medidas efectivas para la reducción de velocidad" en Barrio Norte
La petición ingresó al Concejo Deliberante de Crespo, a raíz del comportamiento vehicular, principalmente en una intersección de calles.
Más de 20 vecinos de un barrio avalaron la petición, que deberá ser evaluada por los ediles que componen la Comisión de Nomenclatura.
Este miércoles, pasó a Comisión del Honorable Concejo Deliberante, una nota suscripta por más de una veintena de ciudadanos, que coinciden en pedir la denominación de "Héctor Mario Seri" para el espacio verde recreativo de su zona.
La nota -a la que tuvo acceso Estación Plus Crespo- apunta a lograr la designación de dicha nomenclatura para la plaza pública ubicada en Los Constituyentes y Rafael Obligado, en Barrio Guadalupe. La intención es "reconocer la destacada trayectoria y el invaluable legado, de quien fuera un referente indiscutido en la vida institucional, política y social de Crespo".
Héctor Mario Seri fue escribano, profesor de Derecho, presidente municipal de Crespo en el período 1983 - 1987 y senador provincial desde 1995 hasta 1997, cuando ocurre su fallecimiento.
Los peticionantes marcaron como emblemáticas obras durante su gestión local:
Son precisamente las familias de ese sector de la ciudad, que pretenden rendirle homenaje al ex mandatario. Sobre su gestión municipal para con el Barrio Guadalupe, remarcaron: "Un antes y un después en la inclusión urbana y social. Gracias a su sensibilidad y visión ejecutiva, muchos vecinso dejaron de 'pisar barro' y comenzaron a vivir con dignidad.
Los firmantes admitieron que antecede en las carpetas legislativas de Crespo, un pedido de reacondicionamiento del espacio y la propuesta de que lleve el nombre de "Arturo Illia"; sin embargo, la vecina que promovió tal solicitud, también acompaña la viabilidad de la designación del nombre "Héctor Mario Seri".
Finalmente, apuntaron que aprobar la denominación "no sólo es un acto de justicia, sino también una forma de mantener viva la memoria de quien trabajó incansablemente por el bienestar de Crespo y sus habitantes".
La propuesta será analizada por los ediles en la comisión específica y oportunamente general, sometiéndose a votación una vez obtenido dictamen.
Este fin de semana se desarrollará en Crespo una nueva colecta solidaria, organizada por el Club Amigos del Ciclismo, con el acompañamiento del programa “Alegre Despertar con Manija” y la participación de Crespo Bike.
Afiliados atravesarán la instancia de elecciones este miércoles, durante la mañana.
Concejales comenzarán a debatir el proyecto, tras la sesión ordinaria prevista para este miércoles 12 de noviembre.
El Pastor Bernardo Spretz y Arnoldo Weiss, del grupo RH Positivo de la Iglesia del Río de la Plata, informaron sobre las distintas acciones de concientización. Habrá una charla abierta el viernes 28 de noviembre en el Salón Esperanza.
María Luisa Stürtz, integrante de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata de Crespo, confirmó que este miércoles 12 de noviembre se realizará la última feria del año. La actividad permite sostener el Banco Ortopédico de la institución.
Un hombre fue aprehendido en Crespo y compulsado a Alcaidía de Tribunales de Paraná.
El municipio inició los trabajos de mantenimiento vial en el Acceso Presidente Arturo Illia, una obra que busca mejorar la circulación y la seguridad vial de los vecinos que transitan diariamente por la zona.
Un chofer grabó a un inspector que le exigió el pago de más de 23 mil pesos para permitirle ingresar a la capital de la provincia que gobierna Gildo Insfrán. La oposición elevará un reclamo a Vialidad Nacional