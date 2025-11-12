Proponen que una plaza de Crespo lleve el nombre de "Héctor Mario Seri"

Este miércoles, pasó a Comisión del Honorable Concejo Deliberante, una nota suscripta por más de una veintena de ciudadanos, que coinciden en pedir la denominación de "Héctor Mario Seri" para el espacio verde recreativo de su zona.

La nota -a la que tuvo acceso Estación Plus Crespo- apunta a lograr la designación de dicha nomenclatura para la plaza pública ubicada en Los Constituyentes y Rafael Obligado, en Barrio Guadalupe. La intención es "reconocer la destacada trayectoria y el invaluable legado, de quien fuera un referente indiscutido en la vida institucional, política y social de Crespo".

Héctor Mario Seri fue escribano, profesor de Derecho, presidente municipal de Crespo en el período 1983 - 1987 y senador provincial desde 1995 hasta 1997, cuando ocurre su fallecimiento.

Los peticionantes marcaron como emblemáticas obras durante su gestión local:

Reasfaltado completo de la trama urbana

Extensión de redes de agua potable y cloacas

Mejoras en el sistema lumínico

Canalización del arroyo que atraviesa Pte. Perón, eliminando inundaciones en Barrio Azul

Construcción de 10.000 metros de veredas comunitarias

Creación del Centro Comunitario "Dr. Salustiano Minguillón"

Desarrollo del Parque Industrial y radicación de la primera industria (Eichhorn)

Fundación del IMEFAA, espacio para talleres de arte

Planes de ampliación de viviendas con participación vecinal

Construcción del complejo de viviendas sociales "Arturo Illia" en Barrio Guadalupe, con diseño y recursos propios del municipio

Son precisamente las familias de ese sector de la ciudad, que pretenden rendirle homenaje al ex mandatario. Sobre su gestión municipal para con el Barrio Guadalupe, remarcaron: "Un antes y un después en la inclusión urbana y social. Gracias a su sensibilidad y visión ejecutiva, muchos vecinso dejaron de 'pisar barro' y comenzaron a vivir con dignidad.

Los firmantes admitieron que antecede en las carpetas legislativas de Crespo, un pedido de reacondicionamiento del espacio y la propuesta de que lleve el nombre de "Arturo Illia"; sin embargo, la vecina que promovió tal solicitud, también acompaña la viabilidad de la designación del nombre "Héctor Mario Seri".

Finalmente, apuntaron que aprobar la denominación "no sólo es un acto de justicia, sino también una forma de mantener viva la memoria de quien trabajó incansablemente por el bienestar de Crespo y sus habitantes".

La propuesta será analizada por los ediles en la comisión específica y oportunamente general, sometiéndose a votación una vez obtenido dictamen.