Conductor que atropelló y mató a un niño está detenido: investigan cómo ocurrió el choque

El conductor que atropelló y provocó la muerte de un niño de 3 años en Concepción del Uruguay permanece detenido, mientras avanza la investigación para establecer cómo se produjo el fatal siniestro.

El episodio ocurrió el viernes sobre calle Erausquin, entre Pablo Lorentz y Lorenzo Sartorio, cuando el automovilista de 42 años embistió a una mujer de 52 años y a su nieto mientras cruzaban la calle. El menor sufrió un severo golpe en la cabeza y falleció durante su traslado al hospital San Roque de Paraná.

Detalles del caso

El subjefe de la Departamental Uruguay, Jorge Leiva, precisó a Elonce que “esta persona de 42 años embistió a una mujer y a su nieto cuando cruzaban la calle. De acuerdo a testigos, el niño cruzó corriendo, seguido por la mujer, cuando ambos fueron alcanzados por el automóvil”.

La mujer sufrió lesiones leves y se recupera fuera de peligro. En tanto, el niño padeció un paro cardíaco durante la derivación en ambulancia y falleció en Nogoyá.

Investigación y pericias

El conductor quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia. Según confirmaron fuentes policiales, habría estado en aparente estado de ebriedad al momento del accidente. En la escena se lo encontró con el rostro ensangrentado, lo que hace presumir que pudo haber sido agredido por vecinos que reaccionaron tras el hecho.

En paralelo, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del choque. Las actuaciones judiciales continúan en curso.