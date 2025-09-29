Conductor que atropelló y mató a un niño está detenido: investigan cómo ocurrió el choque

Saltó de una avioneta, falló su paracaídas y murió al impactar contra el sueloPoliciales/Judiciales29 de septiembre de 2025
La mujer tenía 52 años y era oriunda de Misiones. Participaba de una práctica en el aeroclub de esa ciudad balnearia.
Tras el accidente que costó la vida a un niño de 3 años en Concepción del Uruguay, el conductor permanece detenido. La Justicia indaga la mecánica del siniestro.Policiales/Judiciales29 de septiembre de 2025
El conductor que atropelló y provocó la muerte de un niño de 3 años en Concepción del Uruguay permanece detenido, mientras avanza la investigación para establecer cómo se produjo el fatal siniestro.
El episodio ocurrió el viernes sobre calle Erausquin, entre Pablo Lorentz y Lorenzo Sartorio, cuando el automovilista de 42 años embistió a una mujer de 52 años y a su nieto mientras cruzaban la calle. El menor sufrió un severo golpe en la cabeza y falleció durante su traslado al hospital San Roque de Paraná.
El subjefe de la Departamental Uruguay, Jorge Leiva, precisó a Elonce que “esta persona de 42 años embistió a una mujer y a su nieto cuando cruzaban la calle. De acuerdo a testigos, el niño cruzó corriendo, seguido por la mujer, cuando ambos fueron alcanzados por el automóvil”.
La mujer sufrió lesiones leves y se recupera fuera de peligro. En tanto, el niño padeció un paro cardíaco durante la derivación en ambulancia y falleció en Nogoyá.
El conductor quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia. Según confirmaron fuentes policiales, habría estado en aparente estado de ebriedad al momento del accidente. En la escena se lo encontró con el rostro ensangrentado, lo que hace presumir que pudo haber sido agredido por vecinos que reaccionaron tras el hecho.
En paralelo, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del choque. Las actuaciones judiciales continúan en curso.
Apuntó género, clase, territorio, narcotráfico y Estado ausente. “Estas mujeres fueron engañadas y asesinadas en un acto de crueldad inhumana, pero también fueron víctimas de un sistema que las empujó a un destino trágico. Lo urgente es visibilizar esta violencia y generar políticas públicas concretas que la enfrenten”.
Los 5 ocupantes quedaron supeditados a las actuaciones por Infracción a la Ley Provincial de Caza.
Ocurrió en el amanecer de este domingo, sobre la Ruta 18, en un tramo que atraviesa Paraná Campaña.
El zanjero tiene 29 años y habría sido contratado únicamente con el objetivo de hacer el pozo.
El impacto entre dos autos se produjo en Sarmiento y Urquiza, de Diamante.
El lunes 29 de septiembre coincidirán el feriado provincial por San Miguel Arcángel y el Día del Empleado de Comercio. Habrá inactividad en la administración pública y servicios reducidos, mientras que los comercios locales definirán su apertura según cada caso.
También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.
Se firmaron los convenios que impulsan las transferencias bancarias. Marcelo Cerutti destacó la particularidad de "garantía solidaria" que tiene el programa y el "alto nivel de cumplimiento en la devolución" que tuvieron beneficiarios anteriores.
El violento hecho ocurrió en horas de la siesta, cuando una joven de 33 años había salido a caminar. Hay un imputado. Popular reclamo de justicia.
Este domingo 28 de septiembre se disputó la 8ª fecha del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña, donde los equipos crespenses aseguraron su clasificación a los octavos de final de la Zona Sur.