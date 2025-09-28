Conductor admitió "una distracción" que terminó en vuelco

Interceptan una camioneta que llevaba dos medias reses de Chancho Jabalí en Federal
Los 5 ocupantes quedaron supeditados a las actuaciones por Infracción a la Ley Provincial de Caza.
Ocurrió en el amanecer de este domingo, sobre la Ruta 18, en un tramo que atraviesa Paraná Campaña.Policiales/Judiciales28 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
A las 06:45 de este 28 de septiembre, personal policial de Comisaria San Benito intervino en un accidente de tránsito, ocurrido en Ruta 18, a la altura del kilómetro 26.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que cuando los uniformados dialogaron con el conductor de Volkswagen Bora seriamente dañado, les manifestó que mientras circulaba por la ruta junto a tres acompañantes, en un momento se distrajo, mordió la banquina, perdió la estabilidad de la unidad y terminó volcando.
Los ocupantes no resultaron con lesiones graves, igualmente recibieron asistencia médica en el lugar.
