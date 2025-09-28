Plus en Vivo

Conductor admitió "una distracción" que terminó en vuelco

Ocurrió en el amanecer de este domingo, sobre la Ruta 18, en un tramo que atraviesa Paraná Campaña.

Policiales/Judiciales28 de septiembre de 2025
WhatsApp Image 2025-09-28 at 07.50.34

A las 06:45 de este 28 de septiembre, personal policial de Comisaria San Benito intervino en un accidente de tránsito, ocurrido en Ruta 18, a la altura del kilómetro 26.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que cuando los uniformados dialogaron con el conductor de Volkswagen Bora seriamente dañado, les manifestó que mientras circulaba por la ruta junto a tres acompañantes, en un momento se distrajo, mordió la banquina, perdió la estabilidad de la unidad y terminó volcando.

Los ocupantes no resultaron con lesiones graves, igualmente recibieron asistencia médica en el lugar.

