Conductor admitió "una distracción" que terminó en vuelco

A las 06:45 de este 28 de septiembre, personal policial de Comisaria San Benito intervino en un accidente de tránsito, ocurrido en Ruta 18, a la altura del kilómetro 26.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que cuando los uniformados dialogaron con el conductor de Volkswagen Bora seriamente dañado, les manifestó que mientras circulaba por la ruta junto a tres acompañantes, en un momento se distrajo, mordió la banquina, perdió la estabilidad de la unidad y terminó volcando.

Los ocupantes no resultaron con lesiones graves, igualmente recibieron asistencia médica en el lugar.