Despistaron cuando el conductor manejaba con una alcoholemia de 1.37 g/l

Fue arrestado cuando estaba en el patio de una vivienda
La justicia de Diamante imputó al sujeto por el delito de Violación de Domicilio en Flagrancia.
Viajaban tres adultos mayores. Uno de los ocupantes sufrió una fractura de cadera.Policiales/Judiciales27 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
En la madrugada de este sábado, alrededor de las 01:50, la policía de Federal acudió en auxilio de quienes protagonizaron un despiste.
Ocurrió en C. Berardo y Cepeda, de esa localidad; y según se informó a Estación Plus Crespo, tres personas se desplazaban en un Ford Falcón, que circulaba por Colateral Berardo en sentido sur.
La unidad era conducida por un hombre de 74 años, quien iba acompañado de otros hombres -de 63 años y 77 años-. El mayor de los adultos, resultó con una fractura de cadera, siendo una lesión de carácter grave.
No se evidenció la participación de otro vehículo, por lo que se le dio intervención al personal de tránsito municipal, quienes procedieron a realizar el test de alcoholemia al conductor. Arrojó una graduación de 1.37 g/l.
Las autoridades pusieron en conocimiento a la Fiscalía de la situación, realizándose las diligencias judiciales pertinentes.
La justicia de Diamante imputó al sujeto por el delito de Violación de Domicilio en Flagrancia.
El ilícito se había perpetrado en contexto de una prohibición de acercamiento. No obstante, para evadir a la policía, el joven manifestó que se lo había regalado su padrastro.
Cesó el pedido de localización, con el peor final a las intensas averiguaciones para dar con su paradero.
Luchó varias horas por su vida, pero falleció durante un traslado en ambulancia. El conductor del vehículo había sido linchado y ahora será imputado.
Las secuelas se presumen complejas, por lo que fue derivado al Hospital San Martín de Paraná.
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
El lunes 29 de septiembre coincidirán el feriado provincial por San Miguel Arcángel y el Día del Empleado de Comercio. Habrá inactividad en la administración pública y servicios reducidos, mientras que los comercios locales definirán su apertura según cada caso.
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.
También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
Las secuelas se presumen complejas, por lo que fue derivado al Hospital San Martín de Paraná.