Despistaron cuando el conductor manejaba con una alcoholemia de 1.37 g/l

Viajaban tres adultos mayores. Uno de los ocupantes sufrió una fractura de cadera.

27 de septiembre de 2025
En la madrugada de este sábado, alrededor de las 01:50, la policía de Federal acudió en auxilio de quienes protagonizaron un despiste.

Ocurrió en C. Berardo y Cepeda, de esa localidad; y según se informó a Estación Plus Crespo, tres personas se desplazaban en un Ford Falcón, que  circulaba por Colateral Berardo en sentido sur.

La unidad era conducida por un hombre de 74 años, quien iba acompañado de otros hombres -de 63 años y 77 años-. El mayor de los adultos, resultó con una fractura de cadera, siendo una lesión de carácter grave.

No se evidenció la participación de otro vehículo, por lo que se le dio intervención al personal de tránsito municipal, quienes procedieron a realizar el test de alcoholemia al conductor. Arrojó una graduación de 1.37 g/l.

Las autoridades pusieron en conocimiento a la Fiscalía de la situación, realizándose las diligencias judiciales pertinentes.

