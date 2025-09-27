Paraná Campaña: Le sustrajo el celular a su madre y terminó detenido

Una correcta identificación de persona se entrecruzó con un rápido aviso a la policía por parte de una damnificada, pudiendo arribarse al esclarecimiento del hecho.

Durante la noche del viernes, efectivos de Comisaría Colonia Avellaneda identificaron a un joven de 24 años, que deambulaba en inmediaciones de Güemes y San Nicolás, de esa ciudad. Actualmente se encuentra en situación de calle, debido a una situación de violencia en el seno familiar, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Al ser interceptado por los efectivos, el sujeto tenía en su poder un celular, manifestando que se lo habría regalado su padrastro. Sin embargo, la División 911 informaba en ese momento, que una mujer había sufrido el hurto de su teléfono celular -coincidente con el que portaba-, apuntando como sospechoso a su hijo.

Según la madre, había ingresado a la vivienda y se lo había sustraído, pese a que presenta medidas de restricción de acercamiento vigentes. Coincidentemente, el joven a quien estaban identificando resultó ser el hijo de la damnificada.

Informada la Fiscalía en Turno, se dispuso la detención del joven y que sea alojado en la Alcaidía de Tribunales. El teléfono fue devuelto a su propietaria.