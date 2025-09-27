Paraná Campaña: Le sustrajo el celular a su madre y terminó detenido

Despistaron cuando el conductor manejaba con una alcoholemia de 1.37 g/l
Viajaban tres adultos mayores. Uno de los ocupantes sufrió una fractura de cadera.
El ilícito se había perpetrado en contexto de una prohibición de acercamiento. No obstante, para evadir a la policía, el joven manifestó que se lo había regalado su padrastro.
Una correcta identificación de persona se entrecruzó con un rápido aviso a la policía por parte de una damnificada, pudiendo arribarse al esclarecimiento del hecho.
Durante la noche del viernes, efectivos de Comisaría Colonia Avellaneda identificaron a un joven de 24 años, que deambulaba en inmediaciones de Güemes y San Nicolás, de esa ciudad. Actualmente se encuentra en situación de calle, debido a una situación de violencia en el seno familiar, confirmaron a Estación Plus Crespo.
Al ser interceptado por los efectivos, el sujeto tenía en su poder un celular, manifestando que se lo habría regalado su padrastro. Sin embargo, la División 911 informaba en ese momento, que una mujer había sufrido el hurto de su teléfono celular -coincidente con el que portaba-, apuntando como sospechoso a su hijo.
Según la madre, había ingresado a la vivienda y se lo había sustraído, pese a que presenta medidas de restricción de acercamiento vigentes. Coincidentemente, el joven a quien estaban identificando resultó ser el hijo de la damnificada.
Informada la Fiscalía en Turno, se dispuso la detención del joven y que sea alojado en la Alcaidía de Tribunales. El teléfono fue devuelto a su propietaria.
La justicia de Diamante imputó al sujeto por el delito de Violación de Domicilio en Flagrancia.
Cesó el pedido de localización, con el peor final a las intensas averiguaciones para dar con su paradero.
Luchó varias horas por su vida, pero falleció durante un traslado en ambulancia. El conductor del vehículo había sido linchado y ahora será imputado.
Las secuelas se presumen complejas, por lo que fue derivado al Hospital San Martín de Paraná.
El lunes 29 de septiembre coincidirán el feriado provincial por San Miguel Arcángel y el Día del Empleado de Comercio. Habrá inactividad en la administración pública y servicios reducidos, mientras que los comercios locales definirán su apertura según cada caso.
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.
También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
