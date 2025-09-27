Plus en Vivo

Fue arrestado cuando estaba en el patio de una vivienda

La justicia de Diamante imputó al sujeto por el delito de Violación de Domicilio en Flagrancia.

Dotaciones del Comando Radioeléctrico y de la División Investigaciones, fueron comisionadas hasta la zona de calles 5 de Octubre y San Lorenzo, de Diamante; a raíz de una persona en actitud sospechosa. 

Al llegar los agentes policiales, sorprendieron a un hombre de 38 años, en el interior del patio de una vivienda, que se hallaba sin moradores. El muchacho es oriundo de Diamante.

Había ingresado sin permiso alguno, por lo que el Ministerio Público Fiscal ordenó la inmediata detención y su traslado hacia la Alcaidía Policial, confirmaron a Estación Plus Crespo. Se destacó que ante la prontitud de la llegada de los patrulleros, no se registraron faltante de elementos en la morada.

