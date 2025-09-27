Fue arrestado cuando estaba en el patio de una vivienda

Despistaron cuando el conductor manejaba con una alcoholemia de 1.37 g/l
Viajaban tres adultos mayores. Uno de los ocupantes sufrió una fractura de cadera.
La justicia de Diamante imputó al sujeto por el delito de Violación de Domicilio en Flagrancia.Policiales/Judiciales27 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Dotaciones del Comando Radioeléctrico y de la División Investigaciones, fueron comisionadas hasta la zona de calles 5 de Octubre y San Lorenzo, de Diamante; a raíz de una persona en actitud sospechosa.
Al llegar los agentes policiales, sorprendieron a un hombre de 38 años, en el interior del patio de una vivienda, que se hallaba sin moradores. El muchacho es oriundo de Diamante.
Había ingresado sin permiso alguno, por lo que el Ministerio Público Fiscal ordenó la inmediata detención y su traslado hacia la Alcaidía Policial, confirmaron a Estación Plus Crespo. Se destacó que ante la prontitud de la llegada de los patrulleros, no se registraron faltante de elementos en la morada.
Viajaban tres adultos mayores. Uno de los ocupantes sufrió una fractura de cadera.
El ilícito se había perpetrado en contexto de una prohibición de acercamiento. No obstante, para evadir a la policía, el joven manifestó que se lo había regalado su padrastro.
Cesó el pedido de localización, con el peor final a las intensas averiguaciones para dar con su paradero.
Luchó varias horas por su vida, pero falleció durante un traslado en ambulancia. El conductor del vehículo había sido linchado y ahora será imputado.
Las secuelas se presumen complejas, por lo que fue derivado al Hospital San Martín de Paraná.
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
El lunes 29 de septiembre coincidirán el feriado provincial por San Miguel Arcángel y el Día del Empleado de Comercio. Habrá inactividad en la administración pública y servicios reducidos, mientras que los comercios locales definirán su apertura según cada caso.
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.
También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
Las secuelas se presumen complejas, por lo que fue derivado al Hospital San Martín de Paraná.