Plus en Vivo

Hallaron sin vida a la joven buscada en Basavilbaso

Cesó el pedido de localización, con el peor final a las intensas averiguaciones para dar con su paradero.

Policiales/Judiciales27 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
20250926_214808

La Jefatura Departamental Uruguay hizo saber a Estación Plus Crespo que Georgina, la joven de 28 años buscada desde este viernes en Basavilbaso, fue hallada sin vida. La investigación judicial se centra en un suicidio.

Había sido vista por última vez en la zona del Laguito, junto al polideportivo de Basavilbaso, donde llamativamente la policía había encontrado sus pertenencias personales, incluido el DNI. Se reforzó desde entonces su búsqueda, confirmándose en la mañana de este sábado, que la joven fue encontrada sin vida en esa misma localidad entrerriana.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo