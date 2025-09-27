Hallaron sin vida a la joven buscada en Basavilbaso

La Jefatura Departamental Uruguay hizo saber a Estación Plus Crespo que Georgina, la joven de 28 años buscada desde este viernes en Basavilbaso, fue hallada sin vida. La investigación judicial se centra en un suicidio.

Había sido vista por última vez en la zona del Laguito, junto al polideportivo de Basavilbaso, donde llamativamente la policía había encontrado sus pertenencias personales, incluido el DNI. Se reforzó desde entonces su búsqueda, confirmándose en la mañana de este sábado, que la joven fue encontrada sin vida en esa misma localidad entrerriana.