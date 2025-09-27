Hallaron sin vida a la joven buscada en Basavilbaso

Despistaron cuando el conductor manejaba con una alcoholemia de 1.37 g/l
Viajaban tres adultos mayores. Uno de los ocupantes sufrió una fractura de cadera.
Cesó el pedido de localización, con el peor final a las intensas averiguaciones para dar con su paradero.Policiales/Judiciales27 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
La Jefatura Departamental Uruguay hizo saber a Estación Plus Crespo que Georgina, la joven de 28 años buscada desde este viernes en Basavilbaso, fue hallada sin vida. La investigación judicial se centra en un suicidio.
Había sido vista por última vez en la zona del Laguito, junto al polideportivo de Basavilbaso, donde llamativamente la policía había encontrado sus pertenencias personales, incluido el DNI. Se reforzó desde entonces su búsqueda, confirmándose en la mañana de este sábado, que la joven fue encontrada sin vida en esa misma localidad entrerriana.
La justicia de Diamante imputó al sujeto por el delito de Violación de Domicilio en Flagrancia.
El ilícito se había perpetrado en contexto de una prohibición de acercamiento. No obstante, para evadir a la policía, el joven manifestó que se lo había regalado su padrastro.
Luchó varias horas por su vida, pero falleció durante un traslado en ambulancia. El conductor del vehículo había sido linchado y ahora será imputado.
Las secuelas se presumen complejas, por lo que fue derivado al Hospital San Martín de Paraná.
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
El lunes 29 de septiembre coincidirán el feriado provincial por San Miguel Arcángel y el Día del Empleado de Comercio. Habrá inactividad en la administración pública y servicios reducidos, mientras que los comercios locales definirán su apertura según cada caso.
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.
También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.
