Murió el niño de 3 años embestido por un automóvil

Se confirmó el peor pronóstico: "el niño de 3 años que resultara lesionado en un siniestro vial ocurrido este viernes, falleció mientras era trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad", indicaron con pesar las autoridades policiales a Estación Plus Crespo.

El accidente había tenido lugar en calle Erausquin, de la ciudad de Concepción del Uruguay; cuando el niño cruzó la calle corriendo, seguido por la mujer que lo acompañaba, quien intentó evitar el peligro al que se exponía. Pero ambos fueron impactados por un vehículo, provocando lesiones serveras en la criatura y de carácter leves, en la señora.

En el lugar, vecinos y ocasionales transeúntes lincharon al conductor embistente, al advertir que se encontraba en estado de ebriedad.

En primera instancia, el nene de 3 años fue intubado de manera preventiva y dada un golpe craneal, se dispuso su traslado a un centro asistencial de mayor complejidad, en cuyo recorrido lamentablemente perdió la vida.