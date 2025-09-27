Plus en Vivo

Murió el niño de 3 años embestido por un automóvil

Luchó varias horas por su vida, pero falleció durante un traslado en ambulancia. El conductor del vehículo había sido linchado y ahora será imputado.

Policiales/Judiciales27 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
ambulancia

Se confirmó el peor pronóstico: "el niño de 3 años que resultara lesionado en un siniestro vial ocurrido este viernes, falleció mientras era trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad", indicaron con pesar las autoridades policiales a Estación Plus Crespo.

El accidente había tenido lugar en calle Erausquin, de la ciudad de Concepción del Uruguay; cuando el niño cruzó la calle corriendo, seguido por la mujer que lo acompañaba, quien intentó evitar el peligro al que se exponía. Pero ambos fueron impactados por un vehículo, provocando lesiones serveras en la criatura y de carácter leves, en la señora.

En el lugar, vecinos y ocasionales transeúntes lincharon al conductor embistente, al advertir que se encontraba en estado de ebriedad.

En primera instancia, el nene de 3 años fue intubado de manera preventiva y dada un golpe craneal, se dispuso su traslado a un centro asistencial de mayor complejidad, en cuyo recorrido lamentablemente perdió la vida.

Nueva_ambulanciaUn niño de 3 años fue embestido y el conductor linchado por vecinos

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo