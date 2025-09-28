Detienen al sexto sospechoso por el triple femicidio: sería quien cavó el pozo para enterrar a las chicas

Interceptan una camioneta que llevaba dos medias reses de Chancho Jabalí en Federal
Los 5 ocupantes quedaron supeditados a las actuaciones por Infracción a la Ley Provincial de Caza.
El zanjero tiene 29 años y habría sido contratado únicamente con el objetivo de hacer el pozo.Policiales/Judiciales28 de septiembre de 2025
Durante la noche de este sábado, la Justicia logró dar con Ariel Giménez, de 29 años, quien fue contratado para cavar el pozo donde fueron enterradas Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en la noche del viernes 19 de diciembre, tras ser torturadas y brutalmente asesinadas en una vivienda de Florencio Varela.
Alrededor de las 19 de este sábado, el periodista de C5N posteaba en redes sociales una foto con el elemento que fue utilizado para cavar la tumba de las jóvenes asesinadas: "Con esta pala cavaron el pozo y contrataron a un zanjero de la zona para que lo haga. Cavó durante mañana y tarde del viernes del crimen", comenzó indicando.
Y agregó: "Mientras lo hacía escuchó música. Descartó palas y ropas con barro en una casa vecina. Lo buscan", escribió en X, previo a que el hombre fuese aprehendido.
La reciente detención del zanjero y la captura en Bolivia de Sotacuro se sumó a los cuatro detenidos hasta ahora por el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15): Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19, y Maximiliano Andrés Parra, de 18, consignó Minuto Uno.
En tanto, sigue la búsqueda nacional e internacional de Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y asesinato, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien habría sido autor material de los femicidios.
Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen, mientras que González Guerrero y Villanueva Silva, supuestos dueños de la propiedad ubicada en Varela, fue capturados en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.
Los 5 ocupantes quedaron supeditados a las actuaciones por Infracción a la Ley Provincial de Caza.
Ocurrió en el amanecer de este domingo, sobre la Ruta 18, en un tramo que atraviesa Paraná Campaña.
El impacto entre dos autos se produjo en Sarmiento y Urquiza, de Diamante.
El violento hecho ocurrió en horas de la siesta, cuando una joven de 33 años había salido a caminar. Hay un imputado. Popular reclamo de justicia.
Pablo Javier Acosta, de 22 años, fue visto por última vez el viernes, después de una intensa discusión familiar.
Viajaban tres adultos mayores. Uno de los ocupantes sufrió una fractura de cadera.
El lunes 29 de septiembre coincidirán el feriado provincial por San Miguel Arcángel y el Día del Empleado de Comercio. Habrá inactividad en la administración pública y servicios reducidos, mientras que los comercios locales definirán su apertura según cada caso.
También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.
Cesó el pedido de localización, con el peor final a las intensas averiguaciones para dar con su paradero.
Viajaban tres adultos mayores. Uno de los ocupantes sufrió una fractura de cadera.
El violento hecho ocurrió en horas de la siesta, cuando una joven de 33 años había salido a caminar. Hay un imputado. Popular reclamo de justicia.