Plus en Vivo

Detienen al sexto sospechoso por el triple femicidio: sería quien cavó el pozo para enterrar a las chicas

El zanjero tiene 29 años y habría sido contratado únicamente con el objetivo de hacer el pozo.

Policiales/Judiciales28 de septiembre de 2025
image-512-e1759054980433

Durante la noche de este sábado, la Justicia logró dar con Ariel Giménez, de 29 años, quien fue contratado para cavar el pozo donde fueron enterradas Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en la noche del viernes 19 de diciembre, tras ser torturadas y brutalmente asesinadas en una vivienda de Florencio Varela.

Alrededor de las 19 de este sábado, el periodista de C5N posteaba en redes sociales una foto con el elemento que fue utilizado para cavar la tumba de las jóvenes asesinadas: "Con esta pala cavaron el pozo y contrataron a un zanjero de la zona para que lo haga. Cavó durante mañana y tarde del viernes del crimen", comenzó indicando.

Y agregó: "Mientras lo hacía escuchó música. Descartó palas y ropas con barro en una casa vecina. Lo buscan", escribió en X, previo a que el hombre fuese aprehendido.

Triple femicidio de Florencia Varela: seis detenidos y dos prófugos

La reciente detención del zanjero y la captura en Bolivia de Sotacuro se sumó a los cuatro detenidos hasta ahora por el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15): Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19, y Maximiliano Andrés Parra, de 18, consignó Minuto Uno.

En tanto, sigue la búsqueda nacional e internacional de Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y asesinato, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien habría sido autor material de los femicidios.

Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen, mientras que González Guerrero y Villanueva Silva, supuestos dueños de la propiedad ubicada en Varela, fue capturados en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo