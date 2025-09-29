Allanamiento y detención por Hurto en Diamante

Dos hospitalizados por una colisión en Aldea María Luisa
Una moto y un automóvil protagonizaron un impacto sobre Ruta 12, ameritando el traslado de partícipes para recibir asistencia médica.
El hallazgo de elementos y la vinculación con otras sustracciones en proceso investigativo, le valieron la momentánea restricción de libertad a un joven de 30 años.Policiales/Judiciales29 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
La División Investigaciones de la Jefatura Departamental Diamante desarrolló tareas de campo para poder determinar la responsabilidad delictiva de un sospechado, tras recibir en las últimas horas una denuncia, que daba cuenta de la faltante de objetos del interior de una propiedad diamantina. El sindicado no había ejercido fuerza y habría aprovechado la ausencia de moradores.
El accionar de los agentes permitió individualizar a la persona autora de la acción de Hurto, quien es vecino de Diamante, de 30 años.
Supo Estación Plus Crespo que las pruebas obtenidas derivaron en que el Juzgado de Garantías, de forma expeditiva emitiera la orden de medidas procesales, en la vivienda del sindicado.
"En la tarde de este martes, se concretó un allanamiento y registro de finca en calle Chacabuco, donde se realizó la incautación de diversos elementos que son de interés para el proceso judicial en trámite y se estableció también su relación con otros procesos investigativos en trámite. Fue por ello, que además se ordenó la detención del residente en el lugar, quien fue trasladado hacia la Alcaidía Policial", comunicó la fuerza de seguridad.
La mujer tenía 52 años y era oriunda de Misiones. Participaba de una práctica en el aeroclub de esa ciudad balnearia.
Tras el accidente que costó la vida a un niño de 3 años en Concepción del Uruguay, el conductor permanece detenido. La Justicia indaga la mecánica del siniestro.
Apuntó género, clase, territorio, narcotráfico y Estado ausente. “Estas mujeres fueron engañadas y asesinadas en un acto de crueldad inhumana, pero también fueron víctimas de un sistema que las empujó a un destino trágico. Lo urgente es visibilizar esta violencia y generar políticas públicas concretas que la enfrenten”.
Los 5 ocupantes quedaron supeditados a las actuaciones por Infracción a la Ley Provincial de Caza.
Ocurrió en el amanecer de este domingo, sobre la Ruta 18, en un tramo que atraviesa Paraná Campaña.
El lunes 29 de septiembre coincidirán el feriado provincial por San Miguel Arcángel y el Día del Empleado de Comercio. Habrá inactividad en la administración pública y servicios reducidos, mientras que los comercios locales definirán su apertura según cada caso.
Este domingo 28 de septiembre se disputó la 8ª fecha del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña, donde los equipos crespenses aseguraron su clasificación a los octavos de final de la Zona Sur.
Este domingo 28 de septiembre, no hubo ganadores con seis aciertos en los importantes pozos millonarios del Quini 6. Desde la Lotería de Santa Fe informaron que el próximo sorteo tendrá en juego un total estimado de 4.200 millones de pesos. Los números.
Un decreto reveló que se siguió pagando el salario de un empleado del Estado que ya murió, acumulando más de $7 millones en haberes indebidos que ahora serán reclamados.
