Allanamiento y detención por Hurto en Diamante

La División Investigaciones de la Jefatura Departamental Diamante desarrolló tareas de campo para poder determinar la responsabilidad delictiva de un sospechado, tras recibir en las últimas horas una denuncia, que daba cuenta de la faltante de objetos del interior de una propiedad diamantina. El sindicado no había ejercido fuerza y habría aprovechado la ausencia de moradores.

El accionar de los agentes permitió individualizar a la persona autora de la acción de Hurto, quien es vecino de Diamante, de 30 años.

Supo Estación Plus Crespo que las pruebas obtenidas derivaron en que el Juzgado de Garantías, de forma expeditiva emitiera la orden de medidas procesales, en la vivienda del sindicado.

"En la tarde de este martes, se concretó un allanamiento y registro de finca en calle Chacabuco, donde se realizó la incautación de diversos elementos que son de interés para el proceso judicial en trámite y se estableció también su relación con otros procesos investigativos en trámite. Fue por ello, que además se ordenó la detención del residente en el lugar, quien fue trasladado hacia la Alcaidía Policial", comunicó la fuerza de seguridad.