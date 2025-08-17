52 apostadores ganaron más de $5 millones cada uno en el Quini 6

Estación Plus CrespoEntre Ríos16 de agosto de 2025
Desde 2016, Casa Lázaro en Paraná abre sus puertas a quienes, atrapados por el consumo, buscan volver a empezar. “No importa el pasado, lo importante es que hoy quieran cambiar”, dice su director, Jorge Achor, a FM Estación Plus Crespo.
16 de agosto de 2025
El impacto se produjo en Ruta 131 y acceso Pte. Illia. Hubo traslado de ocupantes a una guardia médica.
Policiales/Judiciales, 16 de agosto de 2025
El fuego se inició en una vivienda y afectó también a una zapatería y otros comercios vecinos. Bomberos y vecinos trabajaron intensamente para controlar la situación.
Policiales/Judiciales, 16 de agosto de 2025
La policía dejó sin efecto el pedido de localización de la chica, en el anochecer de este sábado.