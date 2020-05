Un operario de Toyota del sur entrerriano fue aislado por un caso positivo en Zárate

Detectaron un caso positivo de COVID-19 en un operario de 24 años que vive en José C. Paz y trabaja en el área de motores de la planta automotriz de Toyota en Zárate. Eso derivó en que más de 30 vecinos del sur entrerriano entren en vigilancia, muchos de ellos de Gualeguaychú.



A su vez, un trabajador con "domicilio en nuestra ciudad" está aislado por ser considerado un contacto cercano con el paciente afectado, según publicaron medios del corredor productivo Zárate-Campana. Las personas que compartían el micro que los trae a Entre Ríos fueron puestos en cuarentena, no fueron a trabajar y sus familiares fueron identificados.

En el comunicado oficial de Toyota sostienen que "fueron identificadas todas las personas que forman parte de su equipo de trabajo y que hayan tenido contacto estrecho. A todas ellas se les efectuó la toma de muestras del test Covid-19 e ingresaron en cuarentena preventiva".

Allí agregaron que "adicionalmente, tenemos un caso sospechoso con síntomas compatibles con Covid-19 a la espera de su confirmación por el test correspondiente. El empleado involucrado, así como los que viajaron en el mismo micro ayer y sus compañeros de sector con contacto directo, fueron puestos en cuarentena preventiva". Dentro de ese grupo está el trabajador que tiene domicilio de Gualeguaychú, pero que no reside en la ciudad.

Desde el Hospital Centenario Gualeguaychú confirmaron a R2820 que "esa persona oriunda de otra ciudad del sur entrerriano está identificada y que hay 33 contactos estrechos de casos sospechosos bajo seguimiento. Está institucionalizado en Buenos Aires".

Según la publicación, "a partir del alerta en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA), el equipo de epidemiología del Hospital se encuentra trabajando en función de un nuevo caso en estudio que fue notificado a nivel local, atendido en otra provincia".

"La persona se encuentra institucionalizada, cursando un cuadro leve y en estudio. A raíz del alerta emanado por el sistema informático nacional, el Nodo de Epidemiología del Hospital trabaja con los contactos considerados estrechos y se ha puesto a disposición toda la nómina de personas para notificarles los cuidados pertinentes, el aislamiento y la consulta temprana a los servicios del sistema de salud de la red integrada de salud de Gualeguaychú".

EL CASO POSITIVOEl hecho se produjo a sólo 24 horas de la visita del presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof a la fábrica que retomó su producción. La noticia se conoció dos días después de haber detectado un caso de Coronavirus en un proveedor.

Fue encontrado mediante el estricto protocolo de seguridad que dispuso la automotriz. El trabajador, se encuentra en perfectas condiciones de salud. Se trata de un paciente asintomático que se desempeña en la fábrica de motores, dentro de la misma nave industrial de la fabricación de la pick-up Hilux y que fue testeado por el protocolo preventivo que aplica la compañía.

Se determinó a través de un hisopado que el operario estaba infectado del COVID-19. Inmediatamente, se dispuso su traslado a una clínica y luego trasladado a su domicilio en la localidad bonaerense de José C. Paz.

"Dentro de nuestros protocolos sanitarios que establecimos con la municipalidad está el de hacer test de Covid-19 a 100 personas por día, en forma preventiva y en la misma planta. Lo mismo acordamos también con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)", explicaron desde la automotriz.

Agregaron: "Surgió que una de las personas que se había testeado el martes, dio positivo. Es un chico joven, asintomático y en perfecto estado de salud. Al confirmarse, dimos alerta al teléfono 148 que activó el protocolo, lo derivó a una institución de la zona y ahora está cumpliendo la cuarentena en su casa.

Según la automotriz el siguiente paso fue: "Identificamos a todas las personas que pueden haber tenido contacto estrecho con él por trabajar en el mismo sector y se los aisló preventivamente. Lo mismo hicimos con los empleados que comparten micro para venir a la planta ya que, por protocolo, la empresa es la que debe hacerse cargo del traslado de los empleados".

"Como tenemos una aplicación móvil que usan los empleados, pudimos saber quiénes fueron los que viajaron en ese mismo micro. Todos están identificados y hoy se les hizo la prueba de Covid-19 a todos ellos y se los envió preventivamente a hacer cuarentena en sus hogares por dos semanas", explicaron.

Ante la consulta de si participó del acto con el Presidente y el Gobernador, respondieron: "Este joven no lo recibió al Presidente, ni participó del acto ya que trabaja en otro sector, que se llama motores, que está dentro del previo, pero en otro galón a unos 500 metros de donde pasó el Presidente".

Sobre el lugar donde se habría contagiado el empleado, dijeron. "Aún no se pudo identificar la vía de contagio ya que él no refiere haber tenido contacto con nadie que haya estado infectado. Además, es un caso completamente asintomático que si no se le realizaba el test, en forma preventiva, no lo hubiéramos detectado".