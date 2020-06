Encuesta indica que en varias ciudades entrerrianas no ven con buenos ojos flexibilizar la cuarentena

Así es la tendencia que se desprende de un trabajo realizado por el Grupo Mercado. Jorge Majluff, director de la consultora privada, explicó a Estación Plus hacia dónde se orienta la opinión y los guarismos de los distintos aspectos vinculados al tiempo de pandemia.

El Grupo Mercado, encuestadora privada con una trayectoria de 20 años en la provincia, puso a consideración una serie de preguntas que permiten tener un panorama orientativo respecto de la postura en la que encuentra a los entrerrianos, en relación a distintas situaciones que generan o proyectan dada la pandemia.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el director de la consultora, Jorge Majluff, manifestó: "Estamos viviendo situaciones complicadas, sensibles, porque está en juego ni más ni menos que la salud, por lo que la opinión pública está muy susceptible a cualquier novedad que pueda llegar a surgir. Es entendible que así sea". Asimismo, explicó que "dado el Aislamiento Obligatorio, no están permitidas las encuestas presenciales; por eso hemos empleado el relevamiento a través de la consulta on-line con publicaciones en medios provinciales y también por la vía con la que casi tradicionalmente se llega a los diferentes universos, que es el contacto telefónico. Se han efectuado llamados a vecinos de distintas localidades, con el sistema IVR (Respuesta de voz interactiva), que es aquella en que la persona escucha una grabación automática y se le solicita que digite tal o cual número, según la respuesta de preferencia".

El director de Grupo Mercado afirmó que "dentro del tema pandemia, lo que más está en debate es la continuidad o no de la cuarentena y de qué manera. Al respecto, preguntamos si el encuestado estaba de acuerdo con que se mantenga, si prefería que se relaje o que se endurezca. Los resultados fueron uniformes y tienen unos 10 días: la mitad de los encuestados quiere que se mantenga, un cuarto que se relaje y un cuarto que se endurezca. Es decir, 3 de cada 4 entrerriano no quiere que se relaje la cuarentena. Puede ser abultado en números, pero viendo encuestas de Buenos Aires -con la misma antigüedad e incluso un poco más nuevas-, allí el 80% quiere que se mantenga. Hoy en Infobae estuvo leyendo acerca de una encuesta donde el ciudadano estadounidense está de acuerdo con mantener la cuarentena, casi en un 70%. En distintos ámbitos es coincidente con lo que sucede en nuestro territorio provincial".

"Los encuestadores tenemos la natural compulsión de ver qué pasa por dentro de los resultados", afirmó Majluff y ahondando en el análisis que se desprende del trabajo llevado adelante por su equipo, agregó: "Es interesante conocer qué piensa la gente de acuerdo a las edades, el sexo, la ocupación o su condición económica. Y al momento de posicionarse, se mantiene bastante uniforme en todas esas variables, salvo en la ocupación. Vimos que la gente que está concentrada en el 25% que quiere que se relaje la cuarentena, son personas económicamente activa".







Por otra parte, y basado en la experiencia de su trayectoria, el encuestador aventuró que "es válido tener la percepción de que estos números quizás no sean reflejo total de la opinión que pueda darse en Crespo, que puede no coincidir con el general, dado que tiene particularidades muy marcadas. Crespo es una de las ciudades más industriales, con un perfil de alto movimiento comercial, menos cantidad de empleados públicos y demás, todo eso influye y es lógico que va a tender a la flexibilización".

La salud y la enfermedad, parecieran ser desde hace un buen tiempo dos polos entre los que oscilan las decisiones. En cuanto a este aspecto, quien dirige los destinos del Grupo Mercado comentó: "La gente está con miedo y sobre todo consciente de que lo peor estaría por venir. Se mantiene uniforme esta perspectiva y en línea con lo que es la postura ante la flexibilización. Esta proyección del comportamiento de la enfermedad encuentra opiniones muy similares en todos los puntos, Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia. Si bien hoy la discotomía salud-economia está a favor de la salud, se advirtió que en el corto plazo la mayor preocupación es la salud, pero en el largo a mediano plazo aparece como un temor fuerte el factor económico. Un 80%, que es alto en lo cuantitativo, cree que la situación económica en va a estar peor a futuro".

"Se sabe que el gobierno nacional ha intentado que se congelen los precios a nivel supermercado básicamente", dijo Majluff y acotó: "Preguntamos si el encuestado vio que aumentaron mucho, bastante, poco o nada los precios de su canasta alimentaria. Ampliamente surgió 'mucho' o 'bastante' durante la pandemia".

En términos de análisis del impacto que tiene la enfermedad en la fortaleza de los políticos, el director de Grupo Mercado expresó: "A nivel mundial los líderes crecieron en sus valoraciones, incluso aquellos en los que el manejo de la pandemia no pareciera haber sido tan eficiente. Bolsonaro y Trump mejoraron sus números en valores menores que los presidentes de otros países con mayor eficacia. En Argentina, Alberto Fernández tenía una valoración positiva previo a la pandemia, en torno al 45% a 50%, y después de las medidas relacionadas al Covid-19, superó el 70%. Hubo un par de días con valoración algo más negativa, como el 3 de abril, cuando salieron los jubilados a cobrar y de desordenó el cumplimiento del Aislamiento Obligatorio. Hubo retrocesos, pero a partir de ahí se mantuvo. Posiblemente en estos días se haya desgastado un poco más, por la prolongación de la cuarentena. En general, tuvo un pequeño retroceso en días marcados por circunstancias específicas y posteriormente ha estado en un amesetamiento. Lo mimo se ha notado en casi todas las localidades donde hemos encuestado, en relación a los intendentes. Y en el caso del gobernador Gustavo Bordet, se notó un cambio positivo. con la particularidad de que el salto fue menor en porcentaje, porque el punto inicial era mayor. Estaba por encima del 60% y luego superó el 70%".

Finalmente, como característica que se posiciona hacia un cambio de hábito, Majluff sostuvo que "uno de los cambios sociales que va a perdurar post-pandemia es el trabajo en casa, el teletrabajo, las formas remotas, las actividades online, la forma de comunicación más digital. Cuando formulé la pregunta no pensé que iba a ser tan alto el resultado", contó. No obstante, y en esa línea de pensamiento, agregó que "también las encuestas online tienen una limitación en cuanto a su representatividad, que está dada al hecho de que acceden personas que precisamente tienen acceso a Internet, presentan la inquietud de leer una encuesta y completarla. No es lo mismo que la colecta de respuestas a campo, la que habitualmente se hace en la calle, pero los guarismos están en línea entre un aspecto y otro, sumado a los contextos más amplios donde se ha recabado este tipo de información".