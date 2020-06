Planeaban asar un lechón y terminó en un incendio

Varias unidades bomberiles, efectivos policiales y agentes de tránsito acudieron ante la emergencia suscitada en un inmueble de calle Dorrego, entre Urquiza y Rocamora, de esta ciudad; donde funciona el Taller Mecánico "El Ruso". Ocurrió alrededor de las 11:00 de este miércoles y una vez controlada la situación, el propietario afectado, Osvaldo Prediger, contó a FM Estación Plus Crespo: "Solo tengo que agradecer la prontitud de bomberos y de quienes vinieron en auxilio y llevar tranquilidad a los clientes y amigos, porque gracias a Dios no pasó nada grave. Teníamos prendida la churrasquera, estábamos haciendo fuego con leña (para asar un lechón) y agarró unos plásticos y maderas, pero se originó cerca de la puerta, no ingresó al taller donde hacemos chapa y pintura. Por eso también el humo fue importante. Habíamos tomado la precaución de mover los vehículos que teníamos, así que sólo se quemaron cosas que guardamos en el fondo y que se pueden reparar".

El damnificado indicó que "estaba junto con otro muchacho que colabora con nosotros en las tareas, así que corrimos algunas cosas y no pasó a mayores. Igualmente bomberos voluntarios vinieron demasiado y lo controlaron en pocos minutos".

El hombre recibió la solidaridad de vecinos y conocidos, sobre lo cual expresó: "Agradecido y que se queden tranquilos, que no fue nada de valor. Lo importante son las vidas".