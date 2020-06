Trágico: una jauría de perros provocó un choque fatal

Por esquivar a los animales, el joven no vio que venía un vehículo, que lo atropelló y lo mató. Conmoción y polémica por la presencia de los perros en la vía pública

Un peatón de 34 años murió tras resultar embestido por un vehículo, el que no alcanzó a ver por tener que esquivar una jauría de perros en la vía pública, este jueves en Victoria.



El siniestro vial ocurrió alrededor de las 9.30 de la mañana en inmediaciones de la esquina de calles 25 de Mayo y Bartoloni de la ciudad.

Allí se encontraban los animales cuando el joven, para cruzar, debió esquivar la jauría y no se percató de la presencia del vehículo que circulaba por la calle, por lo que fue atropellado por un acoplado, publica Caminando Caminos.

De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima fue trasladada malherida al Hospital Fermín Salaberry de Victoria, pero los intentos de reanimación no fueron suficientes y falleció, publicó El Once. En las redes sociales se generó una fuerte polémica: los victorienses discuten qué se debería hacer para evitar la presencia de jaurías de perros en las calles para que algo así no vuelva a suceder.