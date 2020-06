Fiestas privadas ya se reprograman hasta febrero de 2021

Fiestas de 15 años, casamientos, aniversarios matrimoniales y otras circunstancias especiales, se encuentran suspendidas desde el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La rehabilitación de este tipo de actividades es incierta, con lo cual los festejantes aguardan expectantes las medidas que puedan llegar a disponerse, como así también aquellos que ofrecen algún servicio vinculado. La situación que atraviesa el salón de la Parroquia Nuestra Sra. del Rosario -uno de los más demandados en la ciudad-, evidencia la complejidad. El responsable del alquiler, Sergio Neiff, contó a FM Estación Plus Crespo: "A medida que fueron pasando las etapas, fuimos reprogramando y quienes estaban por tener su fiesta en marzo, abril, durante los primeros meses de cuarentena obligatoria, los fuimos posponiendo para agosto, septiembre y otros eligieron diciembre, ya que no se sabe cuándo se retomará esto. Es un problema para la gente reorganizar todo, porque deben hacer coincidir la disponibilidad del salón con el servicio gastronómico, la decoración, el disc jockey, no es nada sencillo, más allá de que todos estamos con la mejor predisposición. En diciembre también están las recepciones, con lo cual los servicios gastronómicos tienen fechas ocupadas y no se consigue. Hay que hacer coincidir todo".

"Ojalá me equivoque, pero a como marcha la situación, hasta fin de año no parece normalizarse", dijo Neiff y agregó: "Con las reprogramaciones tenemos agendadas fiestas desde septiembre hasta febrero de 2021. Está todo reservado y no tendríamos para alquilar hasta abril o mayo ya".

Cuando se habiliten, habrá fiestas aún en días atípicos. Neiff sostuvo que "hay gente que está reprogramando para hacerlo los días miércoles, apareció como opción sobre todo para aniversarios de casados. El viernes es un día que no podemos alquilar el salón, porque ese día ya entregamos las llaves a quien alquiló para el sábado, de manera que pueda decorarlo y preparar todo. Se aprovechará algún domingo o feriado también".

En cuanto a los costos, comentó que "a los que pagaron el salón de contado, se lo reconocemos, ya lo tienen cancelado. Y quien hizo entregas, el resto de las entregas llevarán un poquito de interés, se actualiza. Por ahora igualmente el precio sigue así, entendiendo la situación de la gente, fue algo ajeno a todos. Felizmente tenemos mucha demanda, dado que el salón cuenta con cocina amplia, aire acondicionado, calefacción, baños nuevos, muchas comodidades que hacen que sea elegido permanentemente", afirmó.