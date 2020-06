Martina regresará a Entre Ríos: una hermana viajará a buscarla para convivir en General Ramírez

Durante dos semanas, Martina Farías, de 16 años de edad, fue intensamente buscada en Buenos Aires y provincias vecinas, siendo localizada este miércoles 17 de junio. Ella y otras hermanas estuvieron radicadas durante algunos años en Crespo, por lo que el hecho tocó de cerca a la comunidad, expectante del final feliz que se conoció.

A un día de confirmarse su aparición sana y salva, Alejandra Farías, hermana de Martina, dialogó con FM Estación Plus Crespo, dando cuenta de lo que significó esta noticia: "Una alegría enorme, estoy sonriendo todo el día, es increíble", afirmó. Y la expresión de sus emociones toman cabal sentido, después de las crudas circunstancias que el grupo de hermanas afrontó desde muy pequeñas. Poniendo en contexto el impacto de lo sucedido, Martina expresó: "Somos 5 hermanas que nos adoptaron en dos tandas: dos fueron a vivir con una familia a Paraná y otras tres fuimos a Crespo, adoptadas por Verónica. Esta mujer me echó a mí cuando tenía 17 años y me tuve que ir a vivir a Viale. A Martina la mandó a Buenos Aires con una amiga de mi abuela, quien a la vez se la dio a Bety, que es la persona que la maltrataba a Martina. Y Nancy, nuestra otra hermana, la tuvo un tiempo y se la llevaron a vivir a una localidad pegada a Pinamar. En el 2018 la echó y ahí se vino a vivir a Paraná con mis otras hermanas. Ahora Nancy está viviendo conmigo, yo la tengo a cargo, compartimos un departamento alquilado en General Ramírez. Pero con Martina nunca más tuvimos contacto. Martina no tenía celular ni redes sociales, nunca nos pudimos comunicar ni saber de ella. Ni siquiera sabíamos como estaba físicamente. Ahora que se la buscaba, veíamos sus fotos y me sorprendí de lo grande que está, vemos a quién de nosotras se parece y es una gran alegría que haya aparecido".

La adolescente hizo saber a la Policía Bonaerense que escapó de su casa por los reiterados maltratos y golpizas de su “cuidadora”, situación que ha sido judicializada. Llegar a este resultado significó días complejos para sus hermanas que desde Entre Ríos seguían de cerca la búsqueda: "Nos llamaron del Área de Niñez de Lanús, preguntándonos si sabíamos que Martina estaba desaparecida. Eso fue el 10 de junio, antes no sabíamos, porque ellos no conseguían contactarse. Mi mamá nunca les había dado un número ni ningún dato. Investigando encuentran el teléfono de mi hermana, nos llaman y nos cuentan eso. No lo podíamos creer, muchas dudas, incertidumbre, pensábamos lo peor y también teníamos esperanzas de que esté viva. Pensábamos de todo. Igual nunca perdí la fe de que estuviera viva. Le rezaba mucho a Dios", aseguró Alejandra.

La noticia esperada se hizo realidad y sobre ese momento, Alejandra recordó: "Estaba hablando con un vecino de Martina y un número me llamaba con insistencia. Cuando devolví la llamada, era un comisario -que de la emoción no me acuerdo ni el nombre de la comisaría ni el lugar, nada-, y me dice que hay una nena que dice llamarse Martina Farías. Le pedí por favor que la retenga y lo comuniqué con quienes la estaban buscando en Buenos Aires". La chica apareció en Almirante Brown y desde allí fue trasladada hasta Lanús, donde se había originado el pedido de localización. "Estaba desorientada, muchos días en la calle, sin comer, obviamente muy triste y angustiada, no sabía a quién pedirle ayuda", dijo su hermana.

Martina volverá a Entre Ríos y gestos solidarios lo propician

"Estoy dispuesta a renunciar a todo y buscarme los trabajos que necesite para poder darle a Martina todo. Cuando nos separaron, dijimos que siempre íbamos a estar juntas y queremos eso. Ser feliz juntas", dijo Alejandra, confirmando que se hará cargo de su hermana menor, a quien planifica traer para convivir. De hecho, precisó: "Ahora está en un Hogar para víctimas de violencia de género de Lanús y me llamaron para que viaje. Colectivos que crucen la provincia no hay y sale muy caro un remis, no tengo esa plata. En la televisión ayer por la tarde conté eso y pidieron que me ayuden. Después el gobierno de la provincia me llamó y me dijeron que me van a llevar. Hoy me comuniqué donde está Martina, acompañada por el Área de Niñez, y está feliz. Ahora supo que sus hermanas la estuvimos buscando no ahora, sino todos estos años. Le habían dicho que no la queríamos, que no nos importaba. Al igual que mis otras hermanas, quiero abrazarla y decirle cuánto la quiero. Estuvimos juntas en el Hogar hasta que Verónica nos adoptó. Ella tenía un añito y fue un poco mi hija, pero ahora es mi hermana y sé que de alguna forma vamos a poder vivir las tres juntas, estudiando y trabajando".

Alejandra comentó durante la entrevista en vivo por FM Estación Plus Crespo 94.3: "Tendré que comprar o de alguna forma conseguir una cama más, almohada, toalla, frazadas o acolchado como para que duerma calentita. Haré todo el esfuerzo. Probablemente hoy viaje y eso va a significar que después esté en cuarentena, pero lo importante es que nos vamos a reencontrar", afirmó entusiasmada y afrontando con responsabilidad esta situación, a pesar de sus jóvenes años.

La ayuda no se hizo esperar. Apenas unos minutos de terminado el reportaje, solidarios oyentes de la emisora confirmaron que tenían disponibles y deseaban donar: una cama, un colchón, frazada y sábanas. Los principales elementos fueron reunidos prontamente. Desde este medio se coordinó la posibilidad de concretar la entrega, continuando abierto el pedido de todo aquello que resulte útil para la llegada de Martina. Una madrina -radicada en Crespo-, se hará cargo de la colecta.