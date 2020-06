Por el reciente positivo Covid-19 en Paraná: 10 contactos estrechos tuvieron síntomas y fueron hisopados

El equipo de salud provincial investiga nexos epidemiológicos de los casos de Covid-19 informados este jueves en la provincia. No hay transmisión comunitaria por el momento. Se han registrado situaciones puntuales en algunas ciudades de la provincia, para las cuales tomaron definiciones locales.

Tras el parte de los casos confirmados este jueves en la provincia, Garcilazo informó sobre el nexo epidemiológico del de Paraná que "todavía no podemos dar una definición de esas características con un caso que se diagnosticó ayer y recién se está evaluando. Habrá que esperar a la investigación completa epidemiológica".

Con respecto al caso confirmado en la capital entrerriana, el profesional manifestó que "en este momento se están estudiando los nexos epidemiológicos. Tenemos hasta el momento 15 contactos estrechos, de los cuales 10 van a entrar a estudio porque tuvieron síntomas en momentos previos al diagnóstico de esta última paciente".

A través de una videoconferencia vía Zoom, la secretaria de Salud, Carina Reh, y el funcionario respondieron preguntas de los medios de prensa sobre la situación epidemiológica actual y de las acciones que se llevan a cabo desde el COES.

Garcilazo confirmó que este jueves "se registraron cinco nuevos casos de Covid 19 en la provincia, cuatro de ellos relacionados a la situación que está ocurriendo en Islas del Ibicuy, y un caso que se detectó ayer en la ciudad de Paraná". Acotó que en la provincia suman actualmente 113 casos.

Acotó que actualmente "los contactos que se están estudiando, están relacionados a compañeros de trabajo y familiares directos" y señaló que la paciente no informó que haya estado en una reunión social, como transcendió.

En cuanto al nexo epidemiológico, indicó que "todavía no podemos dar una definición de esas características con un caso que se diagnosticó ayer y recién se está evaluando. Habrá que esperar a la investigación completa epidemiológica".

Más adelante, dijo que en Paraná no se puede hablar de transmisión comunitaria, puesto que "es un poco más dinámica. No es un sólo indicador el no haber tenido casos que no se hayan detectado el nexo. Hay otros indicadores más que se suman aparte de los casos sin nexos para definir la transmisión comunitaria y a su vez se evalúan otros indicadores como si la mayoría de las enfermedades respiratorias están prevaleciendo por coronavirus, por ejemplo".

Controlar la pandemia

Por lo tanto, “para nosotros es clave que la gente conozca los casos que se van confirmando. Nuestra estrategia es comunicar los antes posible los casos que se confirman", enfatizó el director de Epidemiología.

"Con un caso o dos, no se puede definir una transmisión comunitaria. Eso se va a ir evaluando también con la Dirección Nacional de Epidemiología a medida que se vayan evaluando otros indicadores también", dijo Garcilazo.

En la oportunidad, Garcilazo también informó que "tenemos aproximadamente más de 1.500 pacientes que han ingresado como casos sospechosos. La positividad hoy está cerca del 12 por ciento”. En ese marco, indicó que “en esta última semana hemos tenido los casos principalmente relacionados a Colón e Islas del Ibicuy y subió esa positividad. Antes era muy baja, estábamos en una cercana al 2 por ciento semanal y hoy ya se elevó al 12 por ciento. Estaríamos entre el 10 y el 20 por ciento de positividad semanal".

Por otra parte, la secretaria de Salud, indicó que "se puede controlar la transmisión viral, sabiendo cuáles han sido los contactos estrechos, cuál es el nexo epidemiológico, cuál es el caso índice”.

“Para nosotros es fundamental que la gente consulte en forma temprana, que no oculte los síntomas, que ante la mínima aparición del síntoma consulte al equipo de salud y no siga concurriendo a trabajar. De esta manera podemos disminuir la transmisión viral", concluyó.