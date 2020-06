Regalías de Milton Casco: Fracasó la audiencia entre el Club Atlético María Grande y River

El proceso judicial iniciado por la institución mariagrandense por el cobro de derechos formativos de Casco se tramita en el Juzgado Civil y Comercial 7 a cargo del Dr. Martín Furman. Está caratulada "Club Atlético María Grande c/ Club Atlético River Plate. Cobro de pesos".

En el expediente, registrado bajo el número 20.509 la institución entrerriana pretende el cobro de regalías por derechos formativos por la renovación del contrato y premios percibidos por el lateral izquierdo Milton Casco por un valor estimado de $ 5 millones de pesos. Hasta el momento, los derechos formativos eran reconocidos en las transferencias de jugadores a otros clubes como un porcentaje de las ventas.

Durante la audiencia no hubo acuerdo. River envió a su representación legal el mandato de no aceptar las condiciones reclamadas por CAMG no sólo porque considera que el reclamo puntual no es aceptable, sino también atento a las consecuencias que podría traer a futuro sentar un precedente de esta naturaleza.

El club de María Grande estuvo representado en la audiencia por su vicepresidente, el abogado Federico Mastaglia, mientras que River fue patrocinado por los letrados Esteban Vitor y Guillermo Casanova, da cuenta el sitio APF Digital.

El propio Mastaglia en diálogo con El Once TV dijo que: "Iniciamos una demanda en el año 2019 por los derechos de Casco que corresponden a la renovación contractual de 2017. En el medio de la feria judicial de invierno Milton hizo una renovación contarctual con River en agosto, solicitando nosotros la ampliación de la demanda (River no se notificó), pero constestó pasada la feria judicial de verano", señaló el letrado.

A su vez agregó: "Nosotros no pudimos reclamar antes porque no había conocimiento de la ley de la cuál nosotros basamos el reclamo y tiene vigencia desde noviembre de 2015. Casco pasó de Newells a River en 2015 y toda ley rige hacia futuro, es por eso que perdimos la posibilidad de reclamar a Newells y Gimnasia", puntualizó.

Fracasada esta instancia, informaron las fuentes tribunalicias a esta Agencia, corresponde la apertura a prueba del juicio. Las próximas audiencias, donde se espera la presencia de testigos de las partes, se concretarían en el mes de septiembre.